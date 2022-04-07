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Novo álbum

Anitta revela feat com cantor Khalid em seu novo álbum 'Versions Of Me'

Cantora compartilhou um vídeo dos bastidores da gravação de 'Ur Baby'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 08:17

Anitta causou polêmica após suposta declaração à revista norte-americana
Anitta revelou o primeiro spoiler de seu novo álbum Versions of Me Crédito: Divulgação
Anitta revelou o primeiro spoiler de seu novo álbum Versions of Me na noite desta quarta-feira, 6. Nas redes sociais, a artista compartilhou um dos feats que terá no disco: o cantor Khalid.
No Twitter, a brasileira promoveu um desafio para os fãs e, assim que o álbum atingiu dez mil pré-saves, ela publicou um vídeo dos bastidores da parceria.
No post, sem som, é possível ver os músicos na gravação da música. "Isso foi rápido! Chegamos aos 10k pré saves em menos de uma hora então, como prometi, aqui está o primeiro spoiler do meu álbum", disse.
"Sim isso, Khalid, quando estávamos terminando nossa faixa para o meu álbum", celebrou. "E essa sou eu segurando minhas lágrimas, porque não consegui lidar com minhas emoções quando ouvi o resultado".
A cantora ainda deu detalhes da colaboração: "O Khalid foi incrível comigo e foi super generoso com tudo no nosso feat. Vamos mostrar muito amor a ele e agradecer daquele jeitinho que só os anitters sabem fazer", iniciou Anitta.
A brasileira seguiu compartilhando mais spoilers. Segundo ela, a música irá se chamar Ur Baby e será a décima faixa do álbum. "É uma música romântica. Não é dançante. É uma vibe meio R&B (não muito mas meio vibe dele assim, sabe). Pra ouvir quando a gente tá apaixonado e pensando em alguém", afirmou.
Na última quinta-feira, Anitta divulgou que Versions of Me chega nas plataformas digitais no dia 12 de abril e ainda publicou a capa de seu novo projeto.

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