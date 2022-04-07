Anitta revela feat com cantor Khalid em seu novo álbum 'Versions Of Me'

Anitta revelou o primeiro spoiler de seu novo álbum Versions of Me na noite desta quarta-feira, 6. Nas redes sociais, a artista compartilhou um dos feats que terá no disco: o cantor Khalid.
No Twitter, a brasileira promoveu um desafio para os fãs e, assim que o álbum atingiu dez mil pré-saves, ela publicou um vídeo dos bastidores da parceria.
No post, sem som, é possível ver os músicos na gravação da música. "Isso foi rápido! Chegamos aos 10k pré saves em menos de uma hora então, como prometi, aqui está o primeiro spoiler do meu álbum", disse.
"Sim isso, Khalid, quando estávamos terminando nossa faixa para o meu álbum", celebrou. "E essa sou eu segurando minhas lágrimas, porque não consegui lidar com minhas emoções quando ouvi o resultado".
A cantora ainda deu detalhes da colaboração: "O Khalid foi incrível comigo e foi super generoso com tudo no nosso feat. Vamos mostrar muito amor a ele e agradecer daquele jeitinho que só os anitters sabem fazer", iniciou Anitta.
A brasileira seguiu compartilhando mais spoilers. Segundo ela, a música irá se chamar Ur Baby e será a décima faixa do álbum. "É uma música romântica. Não é dançante. É uma vibe meio R&B (não muito mas meio vibe dele assim, sabe). Pra ouvir quando a gente tá apaixonado e pensando em alguém", afirmou.
Na última quinta-feira, Anitta divulgou que Versions of Me chega nas plataformas digitais no dia 12 de abril e ainda publicou a capa de seu novo projeto.