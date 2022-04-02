Rock in Rio 2022 vai homenagear Gilberto Gil e confirma Luísa Sonza

O cantor Gilberto Gil Crédito: Ricardo Borges/Folhapress

O Rock in Rio anunciou o line-up para o dia 4 de setembro no Palco Sunset. No dia que conta com Justin Bieber como headliner do Palco Mundo, o Sunset vai homenagear o cantor e compositor Gilberto Gil. O baiano encerra o primeiro final de semana do festival com um show especial com membros de sua família para cantar sucessos, como Palco.

Antes de Gil, Emicida & Convidados sobem ao palco para apresentar seu mais recente show, AmarElo. Para completar o line-up, Luísa Sonza convida Marina Sena para uma apresentação inédita, além do rapper Matuê.

O show celebrará os 80 anos do artista e vai contar com Bem Gil, João Gil, Nara Gil, Flor Gil, José Gil, Marcelo Costa, Danilo Andrade, Diogo Gomes e Thiago Queiroz. Para Zé Ricardo, diretor artístico do palco, receber um show no qual Gilberto Gil canta ao lado de sua família será especial, um presente, 37 anos após sua primeira participação no festival.

"Receber Gilberto Gil no Palco Sunset é uma honra, ainda mais se pensarmos na possibilidade do resgate de tantas lembranças incríveis de 1985. Gil esteve conosco na primeira edição, aquela que marcou gerações, e isso não tem preço. Sua trajetória na música é imensa e ele representará o legado de todos os nossos grandes nomes da MPB. Por isso esta homenagem não ficará restrita a um único dia. Nos sete dias de evento teremos projeções nos telões do palco que contarão sua história a partir da música. Será um momento muito especial, de criarmos novas histórias para as 100 mil pessoas que estarão ali nos assistindo no dia 4, 700 mil em todos os dias e ainda para tantas milhares de outras que nos assistem pela transmissão do Multishow", lembra Zé Ricardo.

Ainda no dia 4, Emicida sobe ao palco para apresentar o show do seu trabalho de estúdio mais recente, "AmarElo", que recebe diversos convidados para mais um "Rock in Rio Originals", tocando as canções mais emblemáticas da sua carreira.

Antes de Emicida, é a vez de Luísa Sonza, artista pop mais ouvida pelo Spotify Brasil em 2021, Luísa acumula feitos importantes na plataforma: seu álbum Doce 22 teve uma estreia espetacular e se firmou como o maior lançamento de 2021 do Spotify - só nas primeiras 24h foram mais de 4 milhões de streamings e 7 faixas entre as 50 mais tocadas da plataforma. Atualmente o álbum conta com mais de 1 bilhão de streamings e foi o disco nacional feminino mais escutado pela plataforma em 2021.

Luísa Sonza apresentando seu último show de 2021 no Pré Reveillon RIO, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ) Crédito: Michelle Felippelli/Futura Press/Folhapress

Ao lado de Luísa Sonza na apresentação estará a cantora Marina Sena, uma das maiores artistas revelação do Brasil no ano passado. Seu álbum de estreia De Primeira fala sobre desejo, romance e paixão.

Matuê abre o dia 4 e vai colocar uma pista de skate em cima do palco. Intitulado "Matuê Skate Plaza", o rapper vai convidar skatistas para se apresentarem enquanto performa seu show. Considerado o maior nome do Trap no país desde sua ascensão, em 2017, com a faixa Anos Luz, Matuê já emplacou diversos recordes em sua carreira.