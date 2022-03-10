Rock in Rio anuncia line-up com 60 artistas em live no TikTok Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

O New Dance Order, que estreou em 2019, mostrou que veio para ficar marcado na história da Dance Music. Hoje, data que é celebrada o Dia Internacional do DJ, o line-up completo do espaço foi revelado em uma live no perfil do Rock in Rio no TikTok.

Alguns dos artistas confirmados no palco como BLOND:ISH, Lost Frequencies, Bhaskar, Liu, Cat Dealers, KVSH, Eli Iwasa e Anna. O reencontro entre o público e a enorme pista de dança da Cidade do Rock será comandado por 60 artistas, sendo 15 deles internacionais e de 11 nacionalidades diferentes.

Durante os sete dias de festival, a programação do espaço contará com 84 horas do melhor da música eletrônica global., com nomes como Kaskade, Len Faki, Anna, Ben Böhmer, Adriatique, Lost Frequencies, BLOND:ISH, Neelix, Valentina Luz, Ella De Vuono, Bhaskar, KVSH, Liu, Dubdogz, Cat Dealers, Jetlag, Eli Iwasa, Anna, entre outros.

O New Dance Order terá uma programação com 12 horas de música por dia, sem intervalos, onde as pessoas poderão curtir a pista de dança das 16h até às 4h da madrugada, com House, Techno, Trance, Bass, Trap, EDM, entre outros beats eletrônicos.