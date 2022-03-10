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Rock in Rio

Rock in Rio anuncia line-up com 60 artistas em live no TikTok

Nomes como BLOND:ISH, Lost Frequencies, Bhaskar, Liu, Cat Dealers, KVSH, Eli Iwasa e Anna estão confirmados no palco New Dance Order
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Março de 2022 às 10:09

Vista geral do show da banda Nickelback durante o Rock in Rio 2019
Rock in Rio anuncia line-up com 60 artistas em live no TikTok Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
O New Dance Order, que estreou em 2019, mostrou que veio para ficar marcado na história da Dance Music. Hoje, data que é celebrada o Dia Internacional do DJ, o line-up completo do espaço foi revelado em uma live no perfil do Rock in Rio no TikTok.
Alguns dos artistas confirmados no palco como BLOND:ISH, Lost Frequencies, Bhaskar, Liu, Cat Dealers, KVSH, Eli Iwasa e Anna. O reencontro entre o público e a enorme pista de dança da Cidade do Rock será comandado por 60 artistas, sendo 15 deles internacionais e de 11 nacionalidades diferentes.
Durante os sete dias de festival, a programação do espaço contará com 84 horas do melhor da música eletrônica global., com nomes como Kaskade, Len Faki, Anna, Ben Böhmer, Adriatique, Lost Frequencies, BLOND:ISH, Neelix, Valentina Luz, Ella De Vuono, Bhaskar, KVSH, Liu, Dubdogz, Cat Dealers, Jetlag, Eli Iwasa, Anna, entre outros.
O New Dance Order terá uma programação com 12 horas de música por dia, sem intervalos, onde as pessoas poderão curtir a pista de dança das 16h até às 4h da madrugada, com House, Techno, Trance, Bass, Trap, EDM, entre outros beats eletrônicos.
"Na última edição a estreia do New Dance Order fez história no Rock in Rio. O palco chegou para ficar! Milhares de pessoas passaram pelo espaço e acompanharam um verdadeiro espetáculo de música, dança, cenografia, tecnologia e iluminação, além de curtirem o melhor da Dance Music até a madrugada. Neste ano, chegaremos ainda mais fortes, com nomes de todo o mundo que estão conquistando seu lugar no mercado, além de artistas já consolidados da cena brasileira. O NDO também abre conversas relevantes em busca da construção de um mundo melhor, um olhar para a diversidade -- deste segmento musical que faz parte de uma cultura global, que é inclusiva e agregadora", conta Claudio da Rocha Miranda Filho, diretor artístico do New Dance Order.

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