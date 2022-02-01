Rock in Rio confirma Living Colour e Steve Vai em dia do metal com Iron Maiden e Sepultura

Rock in Rio 2019 Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

O Rock in Rio reconfirmou o encontro entre a banda Living Colour e o guitarrista Steve Vai no palco Sunset. O show será em 2 de setembro deste ano, o chamado dia do metal, para o qual foram anunciadas também apresentações de Bullet For My Valentine, Metal Allegiance e Black Pantera junto com Devotos.

No palco Mundo, Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira são as atrações. Rock in Rio 2022:

Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do de 2022, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.

Em dezembro de 2020, o Rock in Rio havia anunciado o show de Living Colour acompanhado por Steve Vai para a edição adiada de 2021.

A banda foi formada em 1984, em Nova York, em um período em que surgiam bandas como Red Hot Chili Peppers, Nirvana e Soundgarden.

No festival carioca, a mistura de rock, funk, jazz e outros sons do quarteto composto por Corey Glover (vocal), Vernon Reid (guitarra), Doug Wimbish (baixo) e William Calhoun (bateria) vai ganhar a potência dos riffs de Steve Vai em hits como "Cult of Personality".

"Se em uma apresentação única, o Living Colour impressiona com todo o seu solo, imagina só quando colocarmos a guitarra estonteante de Steve Vai com eles", disse à época Zé Ricardo, diretor artístico do palco Sunset. "São dois artistas com algo além do heavy metal. Eu na verdade sonho em ouvir a guitarra do Steve em Cult of Personality'".

Os 200 mil ingressos colocados à venda em 21 de setembro do ano passado estão esgotados. Por R$ 545, o Rock in Rio possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias de festival em que deseja ir.

A seleção pode ser feita até 1º de abril, mês em que começa a próxima rodada de vendas.​