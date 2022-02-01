Rock in Rio confirma Living Colour e Steve Vai em dia do metal com Iron Maiden e Sepultura

O Rock in Rio reconfirmou o encontro entre a banda Living Colour e o guitarrista Steve Vai no palco Sunset. O show será em 2 de setembro deste ano, o chamado dia do metal, para o qual foram anunciadas também apresentações de Bullet For My Valentine, Metal Allegiance e Black Pantera junto com Devotos.
No palco Mundo, Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira são as atrações. Rock in Rio 2022:
Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do de 2022, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.
Em dezembro de 2020, o Rock in Rio havia anunciado o show de Living Colour acompanhado por Steve Vai para a edição adiada de 2021.
A banda foi formada em 1984, em Nova York, em um período em que surgiam bandas como Red Hot Chili Peppers, Nirvana e Soundgarden.
No festival carioca, a mistura de rock, funk, jazz e outros sons do quarteto composto por Corey Glover (vocal), Vernon Reid (guitarra), Doug Wimbish (baixo) e William Calhoun (bateria) vai ganhar a potência dos riffs de Steve Vai em hits como "Cult of Personality".
"Se em uma apresentação única, o Living Colour impressiona com todo o seu solo, imagina só quando colocarmos a guitarra estonteante de Steve Vai com eles", disse à época Zé Ricardo, diretor artístico do palco Sunset. "São dois artistas com algo além do heavy metal. Eu na verdade sonho em ouvir a guitarra do Steve em Cult of Personality'".
Os 200 mil ingressos colocados à venda em 21 de setembro do ano passado estão esgotados. Por R$ 545, o Rock in Rio possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias de festival em que deseja ir.
A seleção pode ser feita até 1º de abril, mês em que começa a próxima rodada de vendas.
- PROGRAMAÇÃO ROCK IN RIO 2022
- 2 de setembro
- Mundo
- Iron Maiden
- Dream Theater
- Megadeth
- Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira
- Sunset
- Bullet For My Valentine
- Living Colour convida Steve Vai
- Metal Allegiance e
- Black Pantera com Devotos
- 3 de setembro
- Mundo
- Post Malone
- Marshmello
- Jason Derulo
- Alok
- Sunset
- Racionais MC's
- Criolo e Mayra Andrade
- Xamã e Brô MC's
- Papatinho e L7nnon convidam MC Hariel e MC Carol
- 4 de setembro
- Mundo
- Justin Bieber
- Demi Lovato
- Iza
- Sunset
- Nenhuma atração divulgada
- 8 de setembro
- Mundo
- Guns N' Roses
- Måneskin
- Sunset
- Joss Stone
- Corinne Bailey Rae
- Gloria Groove
- Duda Beat
- 9 de setembro
- Mundo
- Green Day
- Fall Out Boy
- Billy Idol
- Capital Inicial
- Sunset
- Avril Lavigne
- 10 de setembro
- Mundo
- Coldplay
- Bastille
- Camila Cabello
- Djavan
- Sunset
- CeeLo Green
- 11 de setembro
- Mundo
- Dua Lipa
- Ivete Sangalo
- Sunset
- Ludmilla
- Macy Gray
- ROCK IN RIO 2022
- Quando: 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro
- Onde: Parque Olímpico (av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca, zona oeste, Rio de Janeiro)
- Quanto: R$ 545 (Rock in Rio Card, já esgotados); nova venda em abril
- Mais informação: rockinrio.com