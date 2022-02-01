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Festival

Rock in Rio confirma Living Colour e Steve Vai em dia do metal com Iron Maiden e Sepultura

Marcado para setembro de 2022, festival anuncia ainda Bullet For My Valentine, Metal Allegiance e Black Pantera
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 09:20

Vista geral do show da banda Nickelback durante o Rock in Rio 2019
Rock in Rio 2019 Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
O Rock in Rio reconfirmou o encontro entre a banda Living Colour e o guitarrista Steve Vai no palco Sunset. O show será em 2 de setembro deste ano, o chamado dia do metal, para o qual foram anunciadas também apresentações de Bullet For My Valentine, Metal Allegiance e Black Pantera junto com Devotos.
No palco Mundo, Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira são as atrações. Rock in Rio 2022:
Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do de 2022, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.
Em dezembro de 2020, o Rock in Rio havia anunciado o show de Living Colour acompanhado por Steve Vai para a edição adiada de 2021.
A banda foi formada em 1984, em Nova York, em um período em que surgiam bandas como Red Hot Chili Peppers, Nirvana e Soundgarden.
No festival carioca, a mistura de rock, funk, jazz e outros sons do quarteto composto por Corey Glover (vocal), Vernon Reid (guitarra), Doug Wimbish (baixo) e William Calhoun (bateria) vai ganhar a potência dos riffs de Steve Vai em hits como "Cult of Personality".
"Se em uma apresentação única, o Living Colour impressiona com todo o seu solo, imagina só quando colocarmos a guitarra estonteante de Steve Vai com eles", disse à época Zé Ricardo, diretor artístico do palco Sunset. "São dois artistas com algo além do heavy metal. Eu na verdade sonho em ouvir a guitarra do Steve em Cult of Personality'".
Os 200 mil ingressos colocados à venda em 21 de setembro do ano passado estão esgotados. Por R$ 545, o Rock in Rio possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias de festival em que deseja ir.
A seleção pode ser feita até 1º de abril, mês em que começa a próxima rodada de vendas.​
  • PROGRAMAÇÃO ROCK IN RIO 2022

  • 2 de setembro

  • Mundo
  • Iron Maiden
  • Dream Theater
  • Megadeth
  • Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

  • Sunset
  • ​Bullet For My Valentine
  • Living Colour convida Steve Vai
  • Metal Allegiance e
  • Black Pantera com Devotos

  • 3 de setembro

  • Mundo
  • Post Malone
  • Marshmello
  • Jason Derulo
  • Alok

  • Sunset
  • Racionais MC's
  • Criolo e Mayra Andrade
  • Xamã e Brô MC's
  • Papatinho e L7nnon convidam MC Hariel e MC Carol

  • 4 de setembro

  • Mundo
  • Justin Bieber
  • Demi Lovato
  • Iza

  • Sunset
  • Nenhuma atração divulgada

  • 8 de setembro

  • Mundo
  • Guns N' Roses
  • Måneskin

  • Sunset
  • Joss Stone
  • Corinne Bailey Rae
  • Gloria Groove
  • Duda Beat

  • 9 de setembro

  • Mundo
  • Green Day
  • Fall Out Boy
  • Billy Idol
  • Capital Inicial

  • Sunset
  • Avril Lavigne

  • 10 de setembro

  • Mundo
  • Coldplay
  • Bastille
  • Camila Cabello
  • Djavan

  • Sunset
  • CeeLo Green

  • 11 de setembro

  • Mundo
  • Dua Lipa
  • Ivete Sangalo

  • Sunset
  • Ludmilla
  • Macy Gray

  • ROCK IN RIO 2022
  • Quando: 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro
  • Onde: Parque Olímpico (av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca, zona oeste, Rio de Janeiro)
  • Quanto: R$ 545 (Rock in Rio Card, já esgotados); nova venda em abril
  • Mais informação: rockinrio.com

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