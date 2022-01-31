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The Voice+

'The Voice+': 2ª temporada estreia com Fafá, Thais Fersoza e Toni Garrido

Participantes com mais de 60 anos passam por cinco fases do programa; saiba mais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 08:09

Toni Garrido, Ludmilla, Fafá de Belém, Carlinhos Brown, Thais Fersoza e André Marques.
Toni Garrido, Ludmilla, Fafá de Belém, Carlinhos Brown, Thais Fersoza e André Marques. Crédito: Globo/João Miguel Júnior
A segunda temporada do The Voice+ estreou neste domingo, 30, com novidades. No grupo de jurados, Fafá de Belém e Toni Garrido avaliam os candidatos e oferecerem mentoria, além da cantora Ludmilla e de Carlinhos Brown.
Já Thais Fersoza apresenta os bastidores do programa. O reality show segue sendo comandado por André Marques.
A nova temporada do programa é dividida em cinco fases: Audições às cegas, Tira-teima, Top dos Tops, Semifinal e Final. As duas últimas fases serão as únicas transmitidas ao vivo.
O primeiro candidato foi o vocalista da banda Rádio Táxi, Mauricio Gasperini , que contou aos jurados que venceu um câncer na garganta e decidiu voltar a cantar.
Ao todo, serão 48 participantes na disputa, 12 em cada equipe, todos com mais de 60 anos de idade.
Nas redes sociais, internautas curtiram o primeiro dia de The Voice+, sobretudo conhecer as histórias de vida dos participantes.

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