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Televisão

The Masked Singer: Dudu Nobre é o segundo desmascarado do programa

Cantor estava fantasiado de bebê, e programa teve participação de Roberta Miranda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 07:49

Dudu Nobre é o segundo eliminado da nova temporada do The Masked Singer Brasil
Dudu Nobre é o segundo eliminado da nova temporada do The Masked Singer Brasil Crédito: Globo
Dudu Nobre foi o segundo eliminado da segunda temporada do "The Masked Singer Brasil" (Globo), que estreou no domingo, 23 de janeiro, e já teve Gretchen eliminada. O cantor participou da competição fantasiado de bebê e deixou os jurados surpresos ao ser revelado no palco.
"Quero falar o seguinte: 'Vou pedir o VAR'", disse Dudu, que completou: "Primeira vez que a voz do povo não foi a voz de Deus".
Roberta Miranda fez uma participação especial na bancada de jurados e deu palpites ao lado de Taís Araújo, Tatá Werneck, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch. Priscilla Alcântara comandou os bastidores do programa.
As disputas do segundo programa da temporada foram: Pavão x Camaleão, Caranguejo x Dragão e um combate triplo de Bebê x Boto x Robô.
Fiuk é citado e Tatá brinca:
Roberta Miranda, que participou da bancada de jurados, citou o filho de Fábio Jr., como uma das apostas de mascarados. Tatá, que faz parte do juri fixo, brincou ao ouvir o nome de Fiuk."Não fala esse nome não, querida. Meu Deus do céu. Acabei de fazer as pazes", brincou a apresentadora.
Roberta Miranda seguiu insistindo que Fiuk seria um dos mascarados, e Tatá seguiu a brincadeira, avisando: "Não sei se ele toparia não".

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