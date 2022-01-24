Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

The Masked Singer: Gretchen é a primeira desmascarada e choca a web

Cantora se apresentou vestida de rosa na estreia do programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 08:36

Gretchen é a primeira desmascarada no The Masked Singer
Gretchen é a primeira desmascarada no The Masked Singer Crédito: Reprodução Twitter/@GretchenCantora
Gretchen foi a primeira desmascarada da segunda temporada de The Masked Singer Brasil (Globo). A cantora fez a performance da música "Amor I Love You", de Marisa Monte, fantasiada como rosa, neste domingo (23). O programa de estreia teve como novidade Tata Werneck como nova jurada e Priscila Alcantara no comando do bate-papo com os mais votados.
"Eu amei ser eliminada primeiro, porque eu acho que foi uma descoberta para todo mundo", falou a artista após tirar a fantasia. Entre os chutes dos jurados, nomes como Viih Tube, Zezé Motta, Deolane Bezerra e Narcisa foram citados. Gretchen participará do Encontro na segunda-feira (24).
Na primeira rodada, a dupla Lampião e Maria Bonita ganhou do Abacaxi. Já na segunda, a vaga foi disputada entre Borboleta e a Motoqueira, sendo o bichinho colorido o mais votado pelo público.
O programa também contou com um embate triplo entre a Ursa, a Rosa e a Coxinha. Na rodada, a Ursa saiu como campeã pela votação do público.
Depois das apresentações, a banca formada pelos jurados escolheu os três personagens que continuam na competição. Estreante, Tata Werneck, foi a porta-voz do grupo formado por Sorocaba, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch. Eles salvaram a Abacaxi, a Coxinha e a Motoqueira, levando a rosa à berlinda.
O programa vai ar ar aos domingos, a partir das 15:45, na Globo.

Veja Também

Priscilla Alcântara diz que comandar Masked é mais tenso que ser unicórnio

Maíra Cardi se revolta ao ver Arthur Aguiar comendo pão ao vivo no "BBB 22"

Elizangela tem alta após Covid-19, mas ainda usa oxigênio, diz prefeitura

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Reality show Rede Globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados