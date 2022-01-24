The Masked Singer: Gretchen é a primeira desmascarada e choca a web

Gretchen é a primeira desmascarada no The Masked Singer Crédito: Reprodução Twitter/@GretchenCantora

Gretchen foi a primeira desmascarada da segunda temporada de The Masked Singer Brasil (Globo). A cantora fez a performance da música "Amor I Love You", de Marisa Monte, fantasiada como rosa, neste domingo (23). O programa de estreia teve como novidade Tata Werneck como nova jurada e Priscila Alcantara no comando do bate-papo com os mais votados.

"Eu amei ser eliminada primeiro, porque eu acho que foi uma descoberta para todo mundo", falou a artista após tirar a fantasia. Entre os chutes dos jurados, nomes como Viih Tube, Zezé Motta, Deolane Bezerra e Narcisa foram citados. Gretchen participará do Encontro na segunda-feira (24).

Na primeira rodada, a dupla Lampião e Maria Bonita ganhou do Abacaxi. Já na segunda, a vaga foi disputada entre Borboleta e a Motoqueira, sendo o bichinho colorido o mais votado pelo público.

O programa também contou com um embate triplo entre a Ursa, a Rosa e a Coxinha. Na rodada, a Ursa saiu como campeã pela votação do público.

Depois das apresentações, a banca formada pelos jurados escolheu os três personagens que continuam na competição. Estreante, Tata Werneck, foi a porta-voz do grupo formado por Sorocaba, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch. Eles salvaram a Abacaxi, a Coxinha e a Motoqueira, levando a rosa à berlinda.

O programa vai ar ar aos domingos, a partir das 15:45, na Globo.

Obrigada pelo carinho, meus amoresss! Eu adorei participar desse programa que eu amo tantooo #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/bhcGPu8X1z — Gretchen 🍑 (@GretchenCantora) January 23, 2022

Fiquei chocado. Que ódio Que ela foi a primeira a sair. https://t.co/xB5TETAmvb — 🐧 Clemilson (@Clemilsonp12) January 23, 2022

A cara deles de choque e de arrependimento por terem tirado a Rosa no primeiro programa sendo que ela era a maior de todas só por ser a Gretchen, e o pior é que eles não faziam ideia de que era ela #TheMaskedSingerBR https://t.co/37VbgkQOSs — ju (@zaristarazi) January 23, 2022