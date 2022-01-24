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Elizangela tem alta após Covid-19, mas ainda usa oxigênio, diz prefeitura

Atriz, que não tomou vacina contra a Covid-19, foi diagnosticada com Covid-19 no dia 12 de janeiro após apresentar sintomas gripais.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 08:30

Com sequelas da Covid-19, Elizângela está internada no Rio de Janeiro
Elizangela recebeu alta após ter sido internada com sequelas de Covid-19 Crédito: Estevam Avellar/Globo
A atriz Elizangela, de 67 anos, recebeu alta neste domingo (23) após ter sido internada com sequelas de Covid-19 num hospital de Guapimirim (RJ), segundo a prefeitura da cidade informou à reportagem. Apesar de ter retornado para casa, ela ainda está precisando de ajuda de aparelhos de oxigênio para respirar.
Elizangela foi diagnosticada com Covid-19 no dia 12 de janeiro após apresentar sintomas gripais. Ela foi orientada a ficar isolada em casa. Na noite de quarta-feira (19), com o agravamento dos sintomas, retornou ao hospital e precisou ser internada. Segundo a prefeitura, ela afirmou que não tomou vacina contra a Covid-19.

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