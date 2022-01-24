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BBB 22

A pedido de Schmidt no "BBB 22", Lina reforça o uso do pronome correto: 'Ela'

Cantora explicou a história da sua tatuagem 'ELA' na testa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 08:06

Linn da Quebrada conta história de sua tatuagem na testa com o pronome
Linn da Quebrada conta história de sua tatuagem na testa com o pronome "ELA' Crédito: Globo/Reprodução
Após uma série de momentos controversos em que Linn da Quebrada, 31, foi tratada com o pronome masculino no Big Brother 2022 (Globo), Tadeu Schmidt, 47, resolveu explicar de uma vez por todas a importância do uso correto do pronome da cantora, que é no feminino. O apresentador falou sobre o assunto no programa ao vivo deste domingo (23).
Primeiro, Schmidt perguntou para os brothers e sistes quem na casa estava solteiro e solteira, enfatizando o feminino e o masculino. A questão foi colocada em resposta ao torpedo enviado por Laís, 30, para Linn na manhã do sábado (22). A médica perguntou se Linn estava "solteiro" e isso gerou uma repercussão negativa nas redes sociais. Os internautas pontuaram dizendo que o uso incorreto, mesmo após a cantora explicar que é uma travesti --no feminino--, foi um exemplo de transfobia.
Depois disso, Schmidt pediu para que Linn explicasse a história de uma das suas tatuagens na testa, que é o pronome "Ela".
"Eu fiz essa tatuagem por causa da minha mãe. No começo da minha transição, a minha mãe ainda errava e me tratava no pronome masculino. Eu falei: 'Vou tatuar na minha testa'. Por isso ficou na dúvida, lê e aí vocês lembram que eu quero ser tratada com pronome feminino", disse Linn da Quebrada.
A frase "Linn merece respeito" ficou em 1° lugar entre os assuntos do momento no Twitter, com mais de 60 mil tweets, neste sábado (22). Junto com ela, o posicionamento "Transfobia é crime" também se destacou na rede social.
Os administradores do perfil de Linn da Quebrada se posicionaram contra. "Na brincadeira, a Linn perguntou se os meninos estavam solteiros. Para as meninas, perguntou se elas estavam solteiras. A equação é simples: se alguém deseja perguntar se a Linn está solteira, deve usar SOLTEIRA. Não tem segredo, gente".
Torpedo anônimo chamando Linn da Quebrada de
Torpedo anônimo chamando Linn da Quebrada de "solteiro" causa revolta e gera polêmica nas redes sociais Crédito: Globo/Reprodução

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