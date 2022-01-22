Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Priyanka Chopra e Nick Jonas anunciam nascimento do primeiro filho

Bebê veio ao mundo por barriga de aluguel, método permitido em alguns países
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 15:15

Priyanka Chopra e Nick Jonas anunciam nascimento do primeiro filho
Priyanka Chopra and Nick Jonas pose on the red carpet at the Fashion Awards 2021 in London, Britain November 29, 2021. REUTERS/Henry Nicholls ORG XMIT: MEX Crédito: Reuters/Folhapress
Priyanka Chopra e o marido Nick Jonas anunciaram nesta sexta-feira, 21, o nascimento do primeiro filho do casal. O bebê veio ao mundo por meio de barriga de aluguel, método permitido em alguns países.
A atriz e o cantor publicaram a mesma mensagem nas redes sociais "Estamos muito felizes em confirmar que demos as boas-vindas a um bebê por meio de barriga de aluguel. Pedimos respeitosamente privacidade durante este momento especial enquanto nos concentramos em nossa família. Muito obrigado", diz o comunicado Eles não revelaram o nome ou o sexo do bebê.
Em 2018, o casal oficializou a união na Índia após namorar por quatro meses. A cerimônia durou dois dias e contemplou as duas culturas: indiana e cristã.

Veja Também

Príncipe William brinca com Kate Middleton que não quer ter mais filhos

Adele chora ao comunicar cancelamento de shows por causa da Covid-19

Kim Kardashian não responde a Kanye West para não piorar relacionamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líder criminoso de região alvo de ataques no ES vai para presídio federal
Imagem de destaque
Tudo o que aconteceu no show do Guns N’ Roses em Cariacica
Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados