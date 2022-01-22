Priyanka Chopra e Nick Jonas anunciam nascimento do primeiro filho

Priyanka Chopra e o marido Nick Jonas anunciaram nesta sexta-feira, 21, o nascimento do primeiro filho do casal. O bebê veio ao mundo por meio de barriga de aluguel, método permitido em alguns países.

A atriz e o cantor publicaram a mesma mensagem nas redes sociais "Estamos muito felizes em confirmar que demos as boas-vindas a um bebê por meio de barriga de aluguel. Pedimos respeitosamente privacidade durante este momento especial enquanto nos concentramos em nossa família. Muito obrigado", diz o comunicado Eles não revelaram o nome ou o sexo do bebê.