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Kim Kardashian não responde a Kanye West para não piorar relacionamento

Ele tem feito ataques públicos a socialite em meio ao processo de divórcio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 07:58

Kim Kardashian paga voo para time feminino afegão ao Reino Unido
Kim Kardashian não tem respondido aos ataques públicos do ex-marido Crédito: Reuters/Folhapress
A empresária e socialite Kim Kardashian , 41, não tem respondido aos ataques públicos do ex-marido, o rapper Kanye West, 44, para não piorar o relacionamento entre eles, segundo a People. Eles --que estão em um processo de divórcio-- são pais de North, 8, Chicago, 4, Saint, 6, e Psalm, 2, e estão em um processo de divórcio.
Uma fonte disse à revista norte-americana People que a socialite está pacientemente esperando que West se acalme, apesar de sentir necessidade de se defender. Segundo ela, algumas coisas que o rapper fala magoam Kim, mas outras ela dá de ombros.
Em um vídeo do Instagram compartilhado pelo site Hollywood Unlocked, no fim de semana, West disse que não foi convidado para a festa de aniversário conjunta da filha Chicago com a prima Stormi Webster, filha de Kylie Jenner com Travis Scott. Mas ele acabou participando da celebração.
Na entrevista completa do Hollywood Unlocked, West disse que teve uma disputa com a equipe de segurança de Kardashian enquanto buscava seus filhos na escola. Ele também falou sobre sua decisão de comprar uma casa ao lado da residência Kardashian e que nada vai o afastar dos filhos.
West também deu a entender em sua faixa lançada recentemente, " Eazy", que seus quatro filhos estão sendo criados por babás. "Eu tenho amor pelas babás, mas a família real é melhor", diz o vencedor do Grammy. "As câmeras observam as crianças, vocês parem de levar o crédito."
Uma fonte disse à People no início desta semana que Kardashian ficou "magoada" pela fala e que foi um golpe baixo para ele falar das babás. Segundo a fonte, a socialite está fazendo malabarismos com sua carreira e vida amorosa. "
West, que recentemente confirmou publicamente seu romance com a modelo Julia Fox, atacou publicamente o atual namorado da ex-mulher, o comediante Pete Davidson, em um trecho da música "Eazy". Ele falou que Deus o salvou de um acidente para poder bater no comediante.

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