Elza Soares se casou quando tinha apenas 12 anos, obrigada pelo pai

Elza Soares, que morreu nesta quinta-feira (20) de causas naturais, teve a infância interrompida após o próprio pai a obrigar a se casar quando ela tinha apenas 12 anos. Foi do primeiro marido, Lourdes Antônio Soares, que a cantora herdou o sobrenome que levou até o fim da vida.

Pouco tempo depois do casamento, aos 13, Elza engravidou do primeiro filho (ela teve sete, ao todo). A união durou menos de uma década e, aos 21, a artista já era viúva.

Elza Soares morreu na tarde desta quinta-feira (20), de causas naturais Crédito: Reprodução/ Instagram @elzasoaresoficial

Elza teve uma vida pessoal marcada por dificuldades e tragédias. A cantora perdeu dois filhos, que morreram de fome ainda crianças. Teve uma filha, Dilma, sequestrada por um casal de confiança, com a qual só se encontrou depois de anos, com ela já adulta. Com Mané Garrincha, Elza Soares viveu entre 1962 e 1982 seu relacionamento mais famoso.

A relação dos dois foi conturbada. Eles se conheceram alguns meses antes da Copa do Mundo de 1962, durante um treino do Botafogo, time no qual Garrincha jogava à época. No entanto, o jogador era casado e Elza namorava o músico Milton Banana.

Depois de alguns meses vivendo o romance escondido, Garrincha se separou da então esposa, e, em 1966, Crioula e Neném - apelido do casal - se casaram.

Ao lado da namorada Elza Soares, Garrincha esteve em Guarapari, em 1963, para se tratar nas areias monazíticas da Praia de Areia Preta Crédito: Hélio Passos/Revista O Cruzeiro - Acervo da Biblioteca Nacional