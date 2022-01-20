Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Voz do Milênio"

Elza Soares se casou quando tinha apenas 12 anos, obrigada pelo pai

Pouco tempo depois da união, aos 13, ela engravidou do primeiro filho. O enlace durou menos de uma década e, aos 21, a artista já era viúva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 18:33

Elza Soares, que morreu nesta quinta-feira (20) de causas naturais, teve a infância interrompida após o próprio pai a obrigar a se casar quando ela tinha apenas 12 anos. Foi do primeiro marido, Lourdes Antônio Soares, que a cantora herdou o sobrenome que levou até o fim da vida.
Pouco tempo depois do casamento, aos 13, Elza engravidou do primeiro filho (ela teve sete, ao todo). A união durou menos de uma década e, aos 21, a artista já era viúva.
Elza Soares tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19
Elza Soares morreu na tarde desta quinta-feira (20), de causas naturais Crédito: Reprodução/ Instagram @elzasoaresoficial
Elza teve uma vida pessoal marcada por dificuldades e tragédias. A cantora perdeu dois filhos, que morreram de fome ainda crianças. Teve uma filha, Dilma, sequestrada por um casal de confiança, com a qual só se encontrou depois de anos, com ela já adulta. Com Mané Garrincha, Elza Soares viveu entre 1962 e 1982 seu relacionamento mais famoso.
A relação dos dois foi conturbada. Eles se conheceram alguns meses antes da Copa do Mundo de 1962, durante um treino do Botafogo, time no qual Garrincha jogava à época. No entanto, o jogador era casado e Elza namorava o músico Milton Banana.
Depois de alguns meses vivendo o romance escondido, Garrincha se separou da então esposa, e, em 1966, Crioula e Neném - apelido do casal - se casaram.
Garrincha
Ao lado da namorada Elza Soares, Garrincha esteve em Guarapari, em 1963, para se tratar nas areias monazíticas da Praia de Areia Preta Crédito: Hélio Passos/Revista O Cruzeiro - Acervo da Biblioteca Nacional
morte da cantora de 91 anos aconteceu 39 anos depois que o ex-marido, que também morreu no dia 20 de janeiro, mas de 1983.

Veja Também

Pelas redes sociais, famosos lamentam a morte de Elza Soares

Morre a cantora Elza Soares aos 91 anos

Elza Soares deve ser lembrada por sua arte e resistência até o fim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados