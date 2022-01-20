Elza Soares deve ser lembrada por sua arte e resistência até o fim

A cantora Elza Soares lança o disco Planeta Fome Crédito: Instagram/@marcoshermes

Poderia aqui fazer um texto triste falando sobre Elza Soares, que morreu nesta quinta-feira, 20 de janeiro de 2021, aos 91 anos, mas ela jamais gostaria de ser lembrada assim. Um dos maiores nomes da história da música brasileira, Elza passou por muita coisa na vida - se casou aos 12 anos com um marido agressivo, foi mãe aos 13 e viu dois filhos morrerem de fome. Sofreu com perseguições da ditadura militar no Brasil, teve sua casa metralhada e viveu um relacionamento não muito saudável com o craque Garrincha, que a agredia em crises de ciúmes potencializadas pelo alcoolismo. Mas Elza não sucumbiu a nada disso, pelo contrário, ela resistiu a tudo e segui sempre adiante.

Elza se foi, mas deixa uma discografia incrível e uma história de luta e resistência. Elza morreu, mas não sucumbiu. Em setembro de 2019, tive o prazer de conversar com a cantora, que lançava seu último disco, o bom "Planeta Fome". Elza falou sobre o disco, mas também sobre a situação que se instaurara no Brasil naquele ano e sobre sua vida. Que o mundo se lembre dela assim, resistindo e fazendo arte até seus últimos momentos.

CONFIRA A ENTREVISTA PUBLICADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2019.



Em 1953, Elza Soares, então uma jovem de 21 anos recém-viúva e com filhos para criar, decidiu seguir seu sonho de cantar. Ela se inscreveu no concurso musical do programa “Calouros em Desfile”, comandado por Ari Barroso na Rádio Tupi e, mesmo sem ser levada a sério, fez sua primeira apresentação ao vivo. “De que planeta você veio?”, perguntou o apresentador; “Vim do mesmo planeta que o senhor”, respondeu Elza; “E posso saber de que planeta eu sou?”, indagou Ari e Elza, que não hesitou: “Do Planeta Fome”.

Era o primeiro passo artístico da carreira de um dos maiores nomes da música brasileira e algo que ela carrega até hoje – “Planeta Fome” é o nome do disco lançado por Elza nas plataformas digitais (a versão física será lançada no Rock in Rio). Por que a referência?

Ao lado da namorada Elza Soares, Garrincha esteve em Guarapari, em 1963, para se tratar nas areias monazíticas da Praia de Areia Preta Crédito: Hélio Passos/Revista O Cruzeiro - Acervo da Biblioteca Nacional

“Porque o Planeta Fome continua aí, cara. Porque ele nunca saiu de cena. Desde aquela época, o Planeta Fome está entre nós. E hoje não é só fome de comida, é fome de saúde, fome de cultura, fome de amor, de cordialidade”, explica Elza, por telefone, com sua voz característica e muito bom humor. O conceito do disco segue até a última música, “Não Recomendado”, que encerra o trabalho com os versos “Você tem fome de quê? Você tem sede de quê?”, eternizados na voz de Arnaldo Antunes, dos Titãs.

A abertura do disco é forte: com sua voz marcante, Elza canta “Eu não vou sucumbir” em “Libertação”, música com o BaianaSystem. Questionada sobre a participação da trupe de Russo Passapusso, Elza devolve a pergunta: “Por que você acha que eles tão no disco?”. “Acredito que por carregarem hoje a bandeira que você (ela se recusa a ser chamada de senhora) levanta há anos, a resistência cultural e a mistura de gêneros da qual você foi pioneira”, respondi, meio tenso, admito, antes de ouvir Elza concordar: “Eu gosto muito dessa mistura deles. Participei de todo o processo, escolhi cada convidado, cada música.”

Em “Planeta Fome” Elza dá sequência à série de discos iniciada com o ótimo “A Mulher do Fim do Mundo”, em 2015, e seguida por “Deus é Mulher”, de 2017, que mantém o nível lá em cima. No novo trabalho ela muda de ares, deixa os produtores da cena independente paulista e abraça a galera da Cidade Maravilhosa. O disco tem produção de Rafael Ramos e convidados como BNegão, em “Blá Blá Blá”, e Rafael Mike, em “Não Tá Mais de Graça”, todos carioquíssimos.

Apesar disso, Elza não gosta de falar em mudança, em troca. “Tá tudo junto, nós estamos todos juntos, Rio, São Paulo... Não tem separação nenhuma. A união faz a força, Rafa, a união faz a força... Não quero saber de separação”, afirma.

RESISTÊNCIA

Elza sofreu com a ditadura militar no Brasil – teve a casa em que morava com Garrincha, no Rio de Janeiro, metralhada por agentes do governo, com ela, o marido e os filhos dentro, e se refugiou na Itália.

"O Brasil está doente, mas acho que é só uma gripe. Só espero que essa gripe não vire uma pneumonia, né?" Elza Soares - Cantora

“Ah, cara... Como as pessoas podem ter saudade disso? Eu precisei fugir!”, afirma, antes de repetir a visão otimista que já havia dito em entrevista ao jornalista Leonardo Lichote, de “O Globo”: “O Brasil está doente, mas acho que é só uma gripe”, afirma, como havia dito ao colega, mas completa. “Só espero que essa gripe não vire uma pneumonia, né?”

Elza não sabe ao certo a idade que tem, uns dizem 82 e outros, 89, mas continua fazendo resistência à sua maneira, com música. “É só ler as letras do disco, né? O que você acha?”. De fato, as letras de “Planeta Fome” são cheias de atitude. “A carne mais barata do mercado não tá mais de graça / O que não valia nada agora vale uma tonelada /A carne mais barata do mercado não tá mais de graça / Não tem bala perdida, tem seu nome, é bala autografada”, diz a letra de “Não Tá Mais de Graça”.