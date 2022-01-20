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Luto na música

Pelas redes sociais, famosos lamentam a morte de Elza Soares

Artista faleceu de causas naturais aos 91 anos, nesta quinta-feira (20), em sua casa no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 18:01

A cantora Elza Soares lança o disco Planeta Fome
A cantora Elza Soares lança o disco Planeta Fome Crédito: Instagram/@marcoshermes
Assim que foi anunciado o falecimento de Elza Soares, na tarde desta quinta-feira (20), fãs da artista - considerada a "voz do milênio" - lamentaram pelas redes sociais. 
A apresentadora Fernanda Gentil comentou: "Nossa senhora de Deus a tenha". A cantora Luisa Sonza escreveu: "Meu Deus, eterna". Já atriz Viviane Araújo definiu a cantora como "diva".
O ator Marcelo Médici destacou que Elza foi "uma das maiores cantoras do mundo". A funkeira Tati Quebra Barraco declarou seu amor pela artista: "Eu te amo eternamente".
O diretor de cinema Alexandre Padilha comentou que a morte da artista deixa os brasileiros órfãos. "A cultura, a liberdade e o Brasil estão de luto! A perda de Elza Soares deixa o Brasil - e nós brasileiros - órfãos de uma das maiores artistas que já existiram. Sua vida será cantada a todos os vento e para todas as nossas próximas gerações", disse.

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A cantora Maria Rita escreveu que Elza era uma das maiores artistas do país e representava a resistência e a resiliência do povo. "Dona Elza, missão cumprida! E agora começa a nossa missão: celebra-la sempre! Que seja recebida em festa essa incrível mulher de Luz!"
O ator Lázaro Ramos chamou a cantora de "Deusa maior" e a agradeceu por nunca se calar. "Só lágrimas neste momento. Tanto que queria falar e agradecer, mas não há palavras suficientes que possam expressar o tanto que sentimos com sua partida. Obrigado por inspirar tanto e por não se calar nunca."
Times de futebol, como o Palmeiras e o Flamengo, também publicaram notas de pesar pela morte da artista. O Fla publicou uma foto da cantora no Twitter com uma camiseta do time, que ela era torcedora.
"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da magnífica cantora Elza Soares. Rubro-negra de coração, ela nos deixa no mesmo dia em que o craque Garrincha, seu grande amor, se foi há 39 anos."
Mano Brown, Zeca Pagodinho, Marcelo Adnet, Paulo Vieira e outras pessoas homenagearam a artista. Veja algumas mensagens:
(Com informações da Folha de S. Paulo)

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