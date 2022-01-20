Pelas redes sociais, famosos lamentam a morte de Elza Soares

A cantora Elza Soares lança o disco Planeta Fome Crédito: Instagram/@marcoshermes

A apresentadora Fernanda Gentil comentou: "Nossa senhora de Deus a tenha". A cantora Luisa Sonza escreveu: "Meu Deus, eterna". Já atriz Viviane Araújo definiu a cantora como "diva".

O ator Marcelo Médici destacou que Elza foi "uma das maiores cantoras do mundo". A funkeira Tati Quebra Barraco declarou seu amor pela artista: "Eu te amo eternamente".

O diretor de cinema Alexandre Padilha comentou que a morte da artista deixa os brasileiros órfãos. "A cultura, a liberdade e o Brasil estão de luto! A perda de Elza Soares deixa o Brasil - e nós brasileiros - órfãos de uma das maiores artistas que já existiram. Sua vida será cantada a todos os vento e para todas as nossas próximas gerações", disse.

A cantora Maria Rita escreveu que Elza era uma das maiores artistas do país e representava a resistência e a resiliência do povo. "Dona Elza, missão cumprida! E agora começa a nossa missão: celebra-la sempre! Que seja recebida em festa essa incrível mulher de Luz!"

O ator Lázaro Ramos chamou a cantora de "Deusa maior" e a agradeceu por nunca se calar. "Só lágrimas neste momento. Tanto que queria falar e agradecer, mas não há palavras suficientes que possam expressar o tanto que sentimos com sua partida. Obrigado por inspirar tanto e por não se calar nunca."

Times de futebol, como o Palmeiras e o Flamengo, também publicaram notas de pesar pela morte da artista. O Fla publicou uma foto da cantora no Twitter com uma camiseta do time, que ela era torcedora.

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da magnífica cantora Elza Soares. Rubro-negra de coração, ela nos deixa no mesmo dia em que o craque Garrincha, seu grande amor, se foi há 39 anos."

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da magnífica cantora Elza Soares. Rubro-negra de coração, ela nos deixa no mesmo dia em que o craque Garrincha, seu grande amor, se foi há 39 anos. pic.twitter.com/SYDZ2C550u — Flamengo (@Flamengo) January 20, 2022

Mano Brown, Zeca Pagodinho, Marcelo Adnet, Paulo Vieira e outras pessoas homenagearam a artista. Veja algumas mensagens:

Arrepiado.

Foi-se nossa deusa Elza Soares!

❤️? — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) January 20, 2022

Vou para sempre ti amar! Eterna Elza Soares. https://t.co/H96gXeOlrI — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 20, 2022

Luto pela minha amiga, minha rainha, dona dos áudios mais lindos, do axé mais gostoso, essa entidade que eu tive a honra de dizer tantas vezes que amava. @ElzaSoares encantou. ???? — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) January 20, 2022

Viva Elza Soares! Nós que aqui permanecemos, vamos honrar a sua luta, sua memória e seu legado. Que nossos ancestrais a recebam em festa. https://t.co/GLDaxicIha — Silvio Almeida (@silviolual) January 20, 2022

Descansou a voz do milênio, a mulher do fim do mundo, uma das maiores artistas da história da música brasileira. Privilégio de ter trabalhado ao seu lado por algumas vezes, sempre carismática, sincera e entregue a arte. Eterna Elza soares!!!https://t.co/pezlBC0bxr — Evandro Fióti - Nem tiro, nem fome, nem Covid. (@fiotioficial) January 20, 2022

Deusa Elza Soares ❤️ descanse em paz. Obrigada por tanto — Paola Carosella (@PaolaCarosella) January 20, 2022

Nas poucas vezes que estive com nossa Elza Soares, senti a força descomunal de uma mulher extraordinária. Viveu e lutou como ninguém. Deixa um legado espetacular. Honremos sua memória. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) January 20, 2022

Elza Soares, amigos! Perdemos mais uma rainha da música mundial. Samba, jazz, rock, funk, tudo ela mandava tão bem.

A conheci em 1994, num voo para Curitiba. Convidei para aparecer no nosso show e ela chegou antes da gente, pra nos recepcionar no camarim. Linda! #RipElzaSoares — Luiz Thunderbird (@LuizThunderbird) January 20, 2022

Elza Soares é a síntese de um país construído por mulheres negras e fortes. Fez tudo e mais um pouco pela nossa música e nossa cultura. Vá em paz, gigante! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 20, 2022