Instituição de Beyoncé celebra Elza Soares no Mês da Música Negra

A cantora Elza Soares ganhou homenagem da instituição BeyGOOD Crédito: Instagram/@marcoshermes

Elza Soares completa 91 anos nesta quarta-feira, 23, e a cantora ganhou uma bela homenagem da instituição BeyGOOD da cantora Beyoncé.

Além do Mês do Orgulho LGBTQIA+, junho também comemora o Mês da Música Negra e a instituição da cantora americana tem celebrado artistas negros que fazem a diferença pelo mundo. "Comemorando o brilho e a criatividade dos músicos negros que influenciaram o mundo por meio de sua arte", escreveu na legenda da foto de Elza Soares.

Em seu Instagram, a cantora brasileira agradeceu pela homenagem. "Thank you (obrigada)", escreveu ela repostando o card da instituição e marcando também a cantora Beyoncé.