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Homenagem

Instituição de Beyoncé celebra Elza Soares no Mês da Música Negra

Elza Soares completa 91 anos nesta quarta-feira, 23, e a cantora ganhou uma bela homenagem da instituição BeyGOOD da cantora Beyoncé.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jun 2021 às 14:38

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 14:38

A cantora Elza Soares lança o disco Planeta Fome
A cantora Elza Soares ganhou homenagem da instituição BeyGOOD Crédito: Instagram/@marcoshermes
Elza Soares completa 91 anos nesta quarta-feira, 23, e a cantora ganhou uma bela homenagem da instituição BeyGOOD da cantora Beyoncé.
Além do Mês do Orgulho LGBTQIA+, junho também comemora o Mês da Música Negra e a instituição da cantora americana tem celebrado artistas negros que fazem a diferença pelo mundo. "Comemorando o brilho e a criatividade dos músicos negros que influenciaram o mundo por meio de sua arte", escreveu na legenda da foto de Elza Soares.
Em seu Instagram, a cantora brasileira agradeceu pela homenagem. "Thank you (obrigada)", escreveu ela repostando o card da instituição e marcando também a cantora Beyoncé.
Em 1999, Elza foi eleita pela Rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. A escolha teve origem no projeto The Millennium Concerts, da rádio inglesa, criado para comemorar a chegada do ano 2000.

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