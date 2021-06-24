Instituição de Beyoncé celebra Elza Soares no Mês da Música Negra

Elza Soares completa 91 anos nesta quarta-feira, 23, e a cantora ganhou uma bela homenagem da instituição BeyGOOD da cantora Beyoncé.
Além do Mês do Orgulho LGBTQIA+, junho também comemora o Mês da Música Negra e a instituição da cantora americana tem celebrado artistas negros que fazem a diferença pelo mundo. "Comemorando o brilho e a criatividade dos músicos negros que influenciaram o mundo por meio de sua arte", escreveu na legenda da foto de Elza Soares.
Em seu Instagram, a cantora brasileira agradeceu pela homenagem. "Thank you (obrigada)", escreveu ela repostando o card da instituição e marcando também a cantora Beyoncé.
Em 1999, Elza foi eleita pela Rádio BBC de Londres como a cantora brasileira do milênio. A escolha teve origem no projeto The Millennium Concerts, da rádio inglesa, criado para comemorar a chegada do ano 2000.