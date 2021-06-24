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Foi preso

Ator de "Drake e Josh" se declara culpado por incidente com menor de idade

No início de junho, ele já havia sido preso por disseminar conteúdos nocivos a crianças e adolescentes e colocar menores em situação de risco, porém, ele havia se declarado inocente e foi liberado após o pagamento de fiança, de cerca de R$ 12 mil

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 14:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2021 às 14:26
O ator Drake Bell
O ator Drake Bell Crédito: Instagram/drakebell
O ator Drake Bell, 34, que ficou conhecido pela série "Drake e Josh" (Nickelodeon, 2004), se declarou culpado por duas acusações que envolviam menores de idade, em Ohio, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (23).
No início de junho, ele já havia sido preso por disseminar conteúdos nocivos a crianças e adolescentes e colocar menores em situação de risco, porém, ele havia se declarado inocente e foi liberado após o pagamento de fiança, de cerca de R$ 12 mil, segundo a People.
Após aceitar um acordo, o ator admitiu o crime e agora pode pegar até dois anos de prisão. "Meu entendimento é de que houve um acordo de confissão em que o réu se declarará culpado de uma tentativa de colocar crianças em perigo e divulgar matéria prejudicial a menores", disse o juiz.
A pena é de 18 meses de prisão e/ou multa de até US$ 5 mil, o que equivale a cerca de R$ 25 mil, na primeira acusação e de até seis meses de prisão e/ou multa de US$ 1.000, cerca de R$ 5 mil, para o segundo caso.
A audiência está marcada para 12 de julho e na ocasião a vítima poderá ler um depoimento se quiser. "Todas as perguntas sobre esse caso serão respondidas na sentença", disse Ian Friedman, advogado de Bell.

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Uma das acusações faz referência ao caso que aconteceu no Canadá, no final de 2017, em que o artista manteve uma conversa inapropriada uma adolescente de 15 anos, que chegou ter cunho sexual. A jovem registrou boletim de ocorrência em outubro de 2018.
Nos Estados Unidos, investigações descobriram que o ator e a vítima tinham contato anteriormente e que a adolescente já havia ido a um show de Bell, que também é músico, em dezembro de 2017. Meses antes da apresentação, o ator teria enviado mensagens inapropriadas à jovem pelas redes sociais.

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