Ator de "Drake e Josh" se declara culpado por incidente com menor de idade

O ator Drake Bell Crédito: Instagram/drakebell

O ator Drake Bell, 34, que ficou conhecido pela série "Drake e Josh" (Nickelodeon, 2004), se declarou culpado por duas acusações que envolviam menores de idade, em Ohio, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (23).

No início de junho, ele já havia sido preso por disseminar conteúdos nocivos a crianças e adolescentes e colocar menores em situação de risco, porém, ele havia se declarado inocente e foi liberado após o pagamento de fiança, de cerca de R$ 12 mil, segundo a People.

Após aceitar um acordo, o ator admitiu o crime e agora pode pegar até dois anos de prisão. "Meu entendimento é de que houve um acordo de confissão em que o réu se declarará culpado de uma tentativa de colocar crianças em perigo e divulgar matéria prejudicial a menores", disse o juiz.

A pena é de 18 meses de prisão e/ou multa de até US$ 5 mil, o que equivale a cerca de R$ 25 mil, na primeira acusação e de até seis meses de prisão e/ou multa de US$ 1.000, cerca de R$ 5 mil, para o segundo caso.

A audiência está marcada para 12 de julho e na ocasião a vítima poderá ler um depoimento se quiser. "Todas as perguntas sobre esse caso serão respondidas na sentença", disse Ian Friedman, advogado de Bell.

Uma das acusações faz referência ao caso que aconteceu no Canadá, no final de 2017, em que o artista manteve uma conversa inapropriada uma adolescente de 15 anos, que chegou ter cunho sexual. A jovem registrou boletim de ocorrência em outubro de 2018.