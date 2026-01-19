Morre Valentino Garavani, um dos grandes nomes da moda italiana, aos 93 anos

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:14
Morreu nesta segunda-feira (19), aos 93 anos, Valentino Garavani, um dos maiores nomes da alta costura italiana. A informação foi divulgada pela fundação que administrava com o empresário Giancarlo Giammetti, com quem criou a grife que leva seu nome.
"Valentino Garavani morreu hoje, com serenidade, em sua residência em Roma, cercado pelo afeto de seus entes queridos", diz o comunicado enviado à imprensa.
O velório do estilista está marcado para esta quarta e quinta-feira, dias 21 e 22, na Piazza Mignanelli, na capital italiana. O funeral acontece na sexta-feira (23), na Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, na mesma cidade.
