Luto

Morre Valentino Garavani, um dos grandes nomes da moda italiana, aos 93 anos

Fundador da grife Valentino foi um dos maiores ícones da alta-costura do século XX. Ele morreu nesta segunda, em sua residência em Roma

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:14

Valentino Garavani, estilista italiano, morre aos 93 anos Crédito: REUTERS/Denis Balibouse

Morreu nesta segunda-feira (19), aos 93 anos, Valentino Garavani, um dos maiores nomes da alta costura italiana. A informação foi divulgada pela fundação que administrava com o empresário Giancarlo Giammetti, com quem criou a grife que leva seu nome.

"Valentino Garavani morreu hoje, com serenidade, em sua residência em Roma, cercado pelo afeto de seus entes queridos", diz o comunicado enviado à imprensa.

O velório do estilista está marcado para esta quarta e quinta-feira, dias 21 e 22, na Piazza Mignanelli, na capital italiana. O funeral acontece na sexta-feira (23), na Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, na mesma cidade.

Este vídeo pode te interessar