Morre jornalista e apresentador Erlan Bastos, aos 32 anos

O apresentador Erlan Bastos, conhecido no mundo dos famosos, foi entubado na noite dessa sexta-feira (16/1), mas não resistiu

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 12:23

Erlan Bastos morreu aos 32 anos Crédito: Reprodução NC TV Amapá

O jornalista Erlan Bastos morreu hoje, aos 32 anos, em Teresina. A informação foi confirmada pelo Grupo Norte de Comunicação, onde Erlan foi contratado em dezembro.

A causa oficial da morte não foi confirmada. "Com imenso pesar, nos despedimos de Erlan Bastos, apresentador do Bora Amapá, que chegou há pouco tempo para integrar nossa equipe, mas deixou uma marca profunda e definitiva no jornalismo do estado", diz trecho da nota da NC TV.

O apresentador estava ausente do Bora Amapá desde o dia 30 de dezembro, por motivos de saúde. Ele havia estreado no jornalístico duas semanas antes.

Segundo o portal Piauí Hoje, o jornalista estava internado no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, em Teresina. Erlan teria sido internado em dezembro, com dores abdominais.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

CARREIRA

Erlan era natural de Manaus. Se interessou pelo jornalismo aos 14 anos, quando um apresentador da capital manauara montou uma "web rádio" e o chamou para fazer um programa.

Passou pela produção de programas de TVs locais, até que decidiu se mudar para São Paulo em busca de outras oportunidades. Ao chegar na cidade, foi assaltado e chegou a ficar em situação de rua, como contou em entrevista ao UOL em 2018.

"Não nasci em berço de ouro, minha mãe é do interior do Acre, nossa vida sempre foi muito difícil. Eu era catador de latinha quando pequeno. Então resolvi vir a São Paulo como muita gente faz: em busca de um lugar ao sol e para ajudar a família", contou Erlan ao UOL.

Criou um canal no YouTube, a "Hora da Venenosa", e investiu no entretenimento. Na época, buscava explicar os memes do momento e passou a ser comparado a Geraldo Luis.

Em 2020, foi contratado pela Record para apresentar o Balanço Geral Ceará. Também passou por emissoras como Rede TV! Manaus, TV Cidade e TV Meio Norte, além de ser colunista do Em Off.

Sua principal marca no jornalismo foi a cobertura de celebridades. Por vezes, suas publicações causaram atrito com figuras públicas.

Erlan deixa o noivo, Neto Maciel. Os dois estavam juntos desde 2021.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

"Com imenso pesar, nos despedimos de Erlan Bastos, apresentador do Bora Amapá, que chegou há pouco tempo para integrar nossa equipe, mas deixou uma marca profunda e definitiva no jornalismo do estado.

Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá. Com coragem, compromisso com a verdade e uma postura firme diante dos fatos, ele deu voz a denúncias, provocou reflexões e fortaleceu o papel do jornalismo como instrumento de fiscalização, justiça e cidadania.

Sua presença era intensa, sua fala era direta e seu trabalho, necessário. Erlan não se acomodava. Questionava, investigava e seguia em frente, sempre com o olhar atento às demandas da sociedade amapaense. Sua atuação elevou o debate público e reforçou a importância de um jornalismo independente, responsável e comprometido com o interesse coletivo.

A partida inesperada e precoce deixa um vazio imenso, na redação, nas telas, no jornalismo e em todos que acreditam na força da informação como agente de transformação. Mas seu legado permanece vivo: nas reportagens, nas denúncias reveladas, na coragem que inspirou colegas e na consciência crítica que ajudou a despertar.

Erlan Bastos parte cedo demais, mas deixa uma história que não será esquecida. Nossa solidariedade à família, aos amigos, aos colegas de trabalho e a todo o povo do Amapá."

