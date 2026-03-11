Bora viajar: nova temporada de “Destinos Capixabas” estreia na TV Gazeta neste sábado (14)

Estreia

Com 13 episódios inéditos, o programa volta à TV Gazeta neste sábado (14), às 8h30, mostrando o estado a partir de experiências mais livres, próximos da natureza e fora do roteiro tradicional

Destinos Capixabas estreia neste sábado, na TV Gazeta Crédito: Reprodução/Felipe Khoury

Ir além do roteiro tradicional de viagem. É isso que o público pode esperar na estreia da nova temporada do “Destinos Capixabas", programa especial que chega às telas da TV Gazeta neste sábado (14), a partir das 8h30. A nova fase propõe uma jornada diferente pelo Espírito Santo, com histórias, paisagens e encontros que surgem ao longo do caminho.

Apresentado pelo jornalista e editor de HZ, Felipe Khoury, o programa acompanha uma tradição de viagem mais livre, em que a estrada vira casa, o carro vira abrigo e cada parada revela um novo destino. A proposta é desacelerar para descobrir cenários e experiências que muitas vezes passam despercebidos em roteiros tradicionais de quem quer conhecer as diferentes belezas do ES.

A barraca de teto vai acompanhar o apresentador em vários episódios Crédito: Felipe Khoury

"Um dos grandes diferenciais desta temporada é a barraca de teto, que por vários episódios será minha casa, meu refúgio. Isso muda completamente a forma de viajar, porque a estrada passa a fazer parte da experiência. A ideia é exatamente essa. Mostrar que desacelerar, sentir o local por onde a gente passa e revelar todos os destinos e histórias que muitas vezes só aparecem quando a gente sai do roteiro tradicional quando a gente percorre o Espírito Santo", destaca Felipe.

Ao longo de 13 episódios, Khoury vai percorrer treze novos destinos mostrando como o Espírito Santo permite sair do mar e chegar à montanha em poucos quilômetros. Do Norte ao Sul do Estado, o apresentador circula por cidades como Aracruz, Caparaó, Anchieta, Pedra Azul e Marataízes, revelando paisagens, personagens e histórias que ajudam a contar a diversidade capixaba.

Após a exibição na TV Gazeta, os episódios de Destinos Capixabas podem ser assistidos de qualquer lugar pelo Globoplay.

