“Chef, cozinha pra mim?” estreia na TV Gazeta valorizando os sabores e as histórias do ES

Sob o comando da chef capixaba Maritza Bojovski, o programa estreia neste sábado (7), às 15h45, logo após o Em Movimento

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:24

A cozinha é onde as histórias acontecem. E é justamente a partir dela que nasce o novo especial da TV Gazeta. Com estreia marcada para este sábado (7), às 15h45, logo após o Em Movimento, o programa “Chef, cozinha pra mim?” traz a chef capixaba Maritza Bojovski como guia de uma imersão gastronômica que vai muito além das receitas.

Serão quatro episódios, com 28 minutos de duração cada, que convidam o público a conhecer os bastidores dos sabores que fazem parte da identidade capixaba. Mais do que preparar pratos, Maritza percorre diferentes regiões do Espírito Santo para descobrir de onde vêm os ingredientes, quem são as pessoas por trás deles e quais histórias ajudam a temperar cada receita.

Uma jornada que começa na origem

A proposta do programa é valorizar o caminho, não apenas o resultado final. Ao longo da temporada, a chef participa de processos ancestrais e cotidianos, aprende ofícios transmitidos de geração em geração e mergulha na rotina de personagens que transformam comida em memória, afeto e tradição.

A equipe de produção acompanha de perto cada etapa dessa jornada: deslocamentos, pesquisas, encontros e os detalhes que ajudam a construir a narrativa visual do especial. Os bastidores, inclusive, fazem parte da essência do projeto, revelando o cuidado e a dedicação envolvidos em cada gravação.

No episódio de estreia, o programa visita as tradicionais Paneleiras de Goiabeiras, guardiãs de um saber reconhecido como patrimônio cultural capixaba. As câmeras registram todo o processo de confecção das panelas de barro — da coleta do barro à modelagem — evidenciando o trabalho e a técnica que sustentam essa tradição.

Ao final, Maritza prepara uma autêntica moqueca capixaba, servida às próprias paneleiras, em um encontro que celebra cultura, ancestralidade e conexão. Um momento que sintetiza o espírito do programa: identidade, pertencimento e muito sabor.

Formato leve e identidade local

Com linguagem próxima e dinâmica, “Chef, cozinha pra mim?” aposta em um formato leve, afetivo e com forte identidade regional. A ideia é conversar diretamente com o público e valorizar o que é feito aqui, destacando produtores, artesãos, cozinheiros e personagens que mantêm viva a cultura gastronômica do Estado.

Com alma capixaba e olhar atento às raízes do Espírito Santo, “Chef, cozinha pra mim?” chega à programação como um convite para redescobrir sabores, tradições e histórias que começam na cozinha — mas ganham vida muito além dela.

