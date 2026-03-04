Novidade

Eliana comanda novo programa nas tardes de domingo da TV Globo

"Em Família com Eliana" traz disputa musical, boas histórias e valorização da cultura brasileira, com muita emoção e torcida da plateia

Publicado em 4 de março de 2026 às 14:53

Apresentadora Eliana Crédito: Globo/ Bob Paulino

Em 2026, os fins de semana ganham ainda mais destaque na programação da TV Gazeta com a chegada de Eliana às tardes de domingo. A partir de 15 de março, às 14h15 da tarde, logo depois de Temperatura Máxima, a apresentadora estreia o ‘Em Família com Eliana’, um programa que une música, boas histórias, competição e a valorização da cultura brasileira, mostrando as especificidades de diferentes regiões do país.

A atração marca uma nova etapa na carreira de Eliana e reforça o time de grandes nomes que comandam programas de auditório no fim de semana. O conteúdo, pensado para toda a família, promete reunir diferentes idades em frente à TV.

“O ‘Em Família com Eliana’ nasce com a proposta de ampliar o espaço dedicado ao entretenimento intergeracional na programação da TV Globo. Queremos um programa que reúna avós, pais, filhos e netos na mesma experiência, criando pontes entre diferentes gerações por meio de histórias, música e emoção”, explica o diretor Geninho Simonetti.

No ‘Em Família com Eliana’, a apresentadora visita e entrevista famílias musicais famosas, levando o público para dentro das casas desses ídolos. O programa também traz ao palco uma competição musical que contará com a torcida da plateia presente.

Programa "Em Família com Eliana" Crédito: Globo/ Bob Paulino

Nessa disputa, famílias de diferentes regiões do Brasil, conectadas à música, contam suas histórias e mostram seus talentos, que são avaliados por um time de jurados formado por personalidades famosas e pela plateia. A cada programa, três famílias de diversos estilos musicais competem entre si, e apenas uma é escolhida para a próxima fase.

“Vamos visitar todo o Brasil por meio dessas famílias musicais, e a casa de cantores que foram transformados pela música. Quero saber o que mudou na vida desses artistas; o que a música proporcionou para eles. Acho que teremos histórias muito inspiradoras, dos artistas e das famílias de telespectadores que se apresentarão no nosso palco”, comenta Eliana.

“Ampliaremos o espaço para que todas as famílias que tenham ligação com música venham mostrar seus talentos na nossa competição, e ao contar suas histórias, traremos as curiosidades das regiões que moram, como as belezas naturais, gastronomia, cultura. Mostraremos um pouco de tudo do nosso país tendo essas famílias como representantes”, completa.

A atração ainda terá um espaço no estúdio dedicado a acomodar uma personalidade convidada para acompanhar todo o programa, ao lado de um integrante de sua família; e Eliana vai comentar vídeos que viralizaram nas redes sociais.

“Podem esperar muita diversão. Gosto do humor, vocês sabem. E teremos ainda um auditório bastante ativo, participando a todo momento. Estou morrendo de saudade da minha plateia, quero recebê‑los como se estivessem em suas casas”, afirma Eliana.

Com um formato vivo, o programa se renova a cada temporada, ganhando novos quadros, dinâmicas e temáticas que acompanham o público e mantêm a atração sempre atual.

O programa ganha, ainda, um spin-off exclusivo no GNT: as visitas às famílias famosas dão origem ao ‘Em Família com Eliana: Pode Entrar’, que estreia no dia 17 de março, às 22h45. Na produção, Eliana descobre os cantos que guardam histórias e o valor sentimental de cada lar, tudo isso acompanhado dos papos abertos e descontraídos sobre relacionamentos e intimidade.

O público será presenteado também com momentos musicais exclusivos. O spin-off chega ao Globoplay para assinantes Premium no dia 18 de março.

O ‘Em Família com Eliana’ é apresentado por Eliana, dirigido por Geninho Simonetti e produzido por Polly Silva. A direção de gênero é de Monica Almeida. Já o spin-off ‘Em Família com Eliana: Pode Entrar’, no GNT, é apresentado por Eliana, tem direção de Geninho Simonetti roteiro de Raq Affonso. A produção dos conteúdos é dos Estúdios Globo.

