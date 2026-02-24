Novelão

Globo confirma reprise de 'Avenida Brasil'

Sucesso que parou o País em 2012, novela de João Emanuel Carneiro retorna ao Vale a Pena Ver de Novo a partir de março

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:41

Adriana Esteves interpretando Carminha em Avenida Brasil Crédito: Raphael Dias/Divulgação/TV Globo

Quatorze anos depois de parar o Brasil e bater recordes de audiência, "Avenida Brasil" está de volta à tela da Globo. O folhetim de João Emanuel Carneiro retorna ao Vale a Pena Ver de Novo a partir de 30 de março, substituindo "Rainha da Sucata" nas tardes da emissora.

Exibida originalmente em 2012, a novela marcou época ao transformar a vingança de uma menina abandonada em um dos maiores fenômenos da dramaturgia nacional. Ambientada no bairro fictício do Divino, a história apresentou personagens que se tornaram parte da cultura pop brasileira, como Carminha (Adriana Esteves), Nina (Débora Falabella), Tufão (Murilo Benício), Jorginho (Cauã Reymond), Leleco (Marcos Caruso) e Max (Marcello Novaes).

Além da repercussão nacional, Avenida Brasil conquistou reconhecimento internacional. Indicada ao Emmy Internacional de Melhor Novela em 2013, tornou-se uma das produções mais vendidas da Globo, exibida em mais de 140 países e dublada em diversos idiomas. Em 2023, ganhou sua primeira adaptação estrangeira, produzida na Turquia.

Criada por João Emanuel Carneiro, a novela contou com direção de núcleo de Ricardo Waddington e direção-geral de Amora Mautner e José Luiz Villamarim. O elenco reúne ainda nomes como Alexandre Borges, Debora Bloch, Camila Morgado, Carolina Ferraz, Betty Faria, Cacau Protásio, Otávio Augusto, Juliano Cazarré, Juca de Oliveira e Paula Burlamaqui, entre outros.

HISTÓRIA DE 'AVENIDA BRASIL'

A trama começa com Rita (Mel Maia), uma garota que vê sua vida desmoronar após o pai, Genésio (Tony Ramos), se casar com a ambiciosa Carminha. Ao lado do amante Max, a vilã aplica um golpe para ficar com o dinheiro do marido.

Quando Rita descobre o plano, acaba testemunhando a morte do pai, atropelado acidentalmente por Tufão. Consumido pela culpa, o jogador se aproxima de Carminha - movimento que ela usa para ascender socialmente.

Sem piedade, a vilã abandona a enteada em um lixão para eliminar qualquer ameaça ao seu segredo. Ali, Rita sofre nas mãos de Nilo (José de Abreu), mas encontra acolhimento com Mãe Lucinda (Vera Holtz) e cria um laço afetivo com Batata (Bernardo Simões), seu primeiro amor. O destino, no entanto, separa os dois quando a menina é adotada por uma família argentina.

Enquanto isso, Carminha se casa com Tufão e o convence a adotar Batata, seu filho biológico com Max, rebatizado de Jorginho. Anos depois, Rita retorna ao Brasil sob o nome de Nina, agora uma chef de cozinha determinada a acertar as contas com o passado.

Ela consegue emprego na casa da família e passa a observar de perto a rotina da inimiga, que mantém uma fachada de esposa exemplar enquanto continua envolvida com Max.

No convívio diário, Nina descobre que Jorginho é o antigo Batata, reacendendo sentimentos mal resolvidos. O rapaz, porém, está noivo de Débora (Nathalia Dill), o que coloca a protagonista diante de um dilema entre o amor e o desejo de vingança.

