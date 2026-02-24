Gastronomia

Almoço saudável: 5 receitas leves e práticas com frango

Aprenda a preparar opções saborosas para garantir energia e disposição ao longo do dia

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:49

Frango assado com abóbora e batata rústica Crédito: Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock

O almoço é uma refeição essencial para garantir energia e disposição ao longo do dia. O frango é uma ótima opção, pois é fonte de proteína de qualidade, ajuda na saciedade e na manutenção muscular. Além de ser uma carne magra, também fornece vitaminas do complexo B, ferro e zinco, contribuindo para uma alimentação leve e nutritiva.

A seguir, veja como preparar 5 receitas leves e práticas com frango para o almoço!

1. Frango assado com abóbora e batata rústica

Ingredientes

4 sobrecoxas de frango com pele

3 xícaras de chá de abóbora cortada em fatias

2 xícaras de chá de batata cortada em gomos

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de ervas finas secas

Suco de 1 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere as sobrecoxas de frango com o alho, a páprica, as ervas, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para envolver todo o frango e deixe descansar por 20 minutos para absorver os sabores. Em uma assadeira grande, distribua a abóbora e a batata. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino, misturando bem para ficarem bem envolvidas no tempero.

Disponha as sobrecoxas de frango sobre os legumes, mantendo a pele voltada para cima. Regue com o restante do tempero da tigela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 a 55 minutos, ou até que o frango esteja dourado e bem cozido por dentro, e a abóbora e a batata estejam macias e levemente caramelizadas. Retire do forno, finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

2. Omelete de frango com espinafre

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de frango cozido desfiado

1 xícara de chá de espinafre picado

1/4 de xícara de chá de cebola picada

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os ovos e bata com um garfo até a mistura ficar homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e adicione o azeite. Acrescente a cebola e refogue até ficar levemente transparente. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar e reduzir de volume. Junte o frango à frigideira e misture bem, aquecendo por cerca de 2 minutos. Despeje os ovos batidos sobre o recheio, espalhando de maneira uniforme. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 4 a 5 minutos, até a base ficar firme. Com cuidado, dobre a omelete ao meio e deixe mais 1 a 2 minutos em fogo baixo para terminar o cozimento por dentro. Sirva em seguida.

3. Tiras de frango salteadas com brócolis e cenoura

Ingredientes

2 filés de peito de frango cortados em tiras

2 xícaras de chá de brócolis em floretes

1/2 xícara de chá de cenoura cortada em tiras

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira grande, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Coloque os filés e refogue por cerca de 5 a 7 minutos, mexendo ocasionalmente, até ficarem dourados e cozidos por dentro. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e acrescente o alho. Refogue em fogo médio até liberar aroma, sem deixar dourar demais. Junte o brócolis e a cenoura, misture bem e cozinhe por cerca de 4 a 5 minutos, até ficarem macios, porém ainda crocantes. Volte os filés para a frigideira e misture bem para envolver todos os ingredientes. Cozinhe por mais 2 minutos em fogo médio para incorporar os sabores. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

Salada com frango grelhado Crédito: Imagem: Timolina | Shutterstock

4. Salada com frango grelhado

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

4 xícaras de chá de alface cortada em tiras

1 xícara de chá de tomate cortado em cubos

1/2 xícara de chá de cebola-roxa cortada em tiras

1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de gergelim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés com o suco de limão, sal e pimenta-do-reino, espalhando bem por toda a superfície. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione os filés e grelhe por cerca de 4 a 5 minutos de cada lado, até ficarem dourados por fora e cozidos por dentro. Retire os filés da frigideira e deixe descansar por 5 minutos. Em seguida, corte em tiras. Reserve. Em uma tigela grande, coloque a alface, o tomate, a cebola-roxa, o pepino e a cebolinha. Misture delicadamente. Disponha o frango sobre a salada, finalize com o gergelim e sirva em seguida.

5. Panqueca integral recheada com frango

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

Recheio

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de tomate cortado em cubos

1/4 de xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque a farinha de trigo integral, o leite, o ovo, o azeite e o sal. Bata até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje uma concha da massa e espalhe para formar um disco fino. Cozinhe em fogo médio até a massa soltar do fundo e dourar levemente. Vire e deixe dourar do outro lado. Repita o processo até terminar a massa. Reserve as panquecas.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Adicione o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Junte o frango, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 3 a 5 minutos em fogo médio para incorporar os sabores. Finalize com o cheiro-verde e misture. Distribua o recheio no centro de cada panqueca, enrole e sirva em seguida.