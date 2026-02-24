BBB 26

Equipe de Chaiany nega acusações de que sister está mentindo sobre ser pobre

Nas redes, usuários resgataram fotos da participante em viagens por estados como Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:49

Chaiany do BBB26 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

A equipe de Chaiany Andrade se pronunciou após a participante do BBB 26 ser acusada nas redes sociais de mentir sobre sua condição financeira dentro do reality da Globo. A polêmica começou depois que internautas passaram a confrontar o discurso da sister com publicações antigas.

Chaiany voltou ao tema durante o ao vivo e afirmou que enfrenta dificuldades fora da casa. "Meu maior sonho é ter uma estabilidade para criar minha filha, porque eu dependo dos meus pais a vida toda. É minha maior dor não ter estudado e não ter condições de não ter comprado os remédios, não ter feito o que uma mãe tem que fazer", declarou. Ela também disse que o pai, de 60 anos, é quem sustenta a família. "Se ele não trabalha, a gente não come".

Nas redes, usuários resgataram fotos da participante em viagens por estados como Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, além de imagens da casa onde ela mora, que teria duas piscinas. Também passou a circular uma publicação antiga do pai comprando uma picape Hilux, em 2016. Alguns perfis ainda afirmaram que ele seria dono de uma empresa com capital social de R$ 4 milhões.

Diante da repercussão, a equipe divulgou uma nota negando as informações sobre o suposto patrimônio. "Diante das publicações recentemente veiculadas nas redes sociais, cumpre esclarecer que são inverídicas as informações que associam o pai de Chaiany de Andrade às empresas e CNPJs divulgados", afirma o comunicado.

A defesa sustenta que a divulgação ocorreu sem a devida verificação dos fatos, gerando uma narrativa distorcida que atinge a honra, a imagem e a reputação da família. Segundo a equipe, a empresa do pai é de pequeno porte e de economia familiar. O jurídico informou ainda que medidas judiciais já estão sendo adotadas para responsabilizar os envolvidos.

