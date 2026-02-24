Editorias do Site
Equipe de Chaiany nega acusações de que sister está mentindo sobre ser pobre

Nas redes, usuários resgataram fotos da participante em viagens por estados como Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:49

Mesmo não sendo escolhida diretamente pelo público para entrar no programa, Chaiany teve uma segunda oportunidade no “Quarto Branco” (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Chaiany do BBB26 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

A equipe de Chaiany Andrade se pronunciou após a participante do BBB 26 ser acusada nas redes sociais de mentir sobre sua condição financeira dentro do reality da Globo. A polêmica começou depois que internautas passaram a confrontar o discurso da sister com publicações antigas.

Chaiany voltou ao tema durante o ao vivo e afirmou que enfrenta dificuldades fora da casa. "Meu maior sonho é ter uma estabilidade para criar minha filha, porque eu dependo dos meus pais a vida toda. É minha maior dor não ter estudado e não ter condições de não ter comprado os remédios, não ter feito o que uma mãe tem que fazer", declarou. Ela também disse que o pai, de 60 anos, é quem sustenta a família. "Se ele não trabalha, a gente não come".

Nas redes, usuários resgataram fotos da participante em viagens por estados como Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, além de imagens da casa onde ela mora, que teria duas piscinas. Também passou a circular uma publicação antiga do pai comprando uma picape Hilux, em 2016. Alguns perfis ainda afirmaram que ele seria dono de uma empresa com capital social de R$ 4 milhões.

Diante da repercussão, a equipe divulgou uma nota negando as informações sobre o suposto patrimônio. "Diante das publicações recentemente veiculadas nas redes sociais, cumpre esclarecer que são inverídicas as informações que associam o pai de Chaiany de Andrade às empresas e CNPJs divulgados", afirma o comunicado.

A defesa sustenta que a divulgação ocorreu sem a devida verificação dos fatos, gerando uma narrativa distorcida que atinge a honra, a imagem e a reputação da família. Segundo a equipe, a empresa do pai é de pequeno porte e de economia familiar. O jurídico informou ainda que medidas judiciais já estão sendo adotadas para responsabilizar os envolvidos.

