BBB 26

'Não fala do meu pai', dispara Ana Paula após provocação de Alberto Cowboy

Após se salvar da berlinda, veterano alfinetou a adversária

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:04

Ana Paula Renault e Alberto Cowboy do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

Os veteranos Ana Paula Renault e Alberto Cowboy tiveram um desentendimento após a formação de paredão no domingo (22) no BBB 26 (Globo). O brother se livrou da berlinda após vencer a prova Bate e Volta e, confiante, alfinetou a adversária.

A loira estava na cozinha, participando de uma discussão com Milena e Jonas. No quarto ao lado, Cowboy estava com os aliados, que pediram para ele ajudar o amigo na treta.

O vilão do BBB 7 chegou no recinto e fez um comentário afirmando que Milena entregou a prova do anjo da semana anterior para Ana Paula poder ver o pai, Gerardo Renault, que tem 96 anos.

A jornalista, ao ver o pai sendo usado como pretexto de provocação dentro do reality show, perdeu a compostura e gritou com o brother, que fugiu da briga e entrou novamente no quarto Sonho de Voar. Ana Paula foi atrás, mas foi impedida por seus aliados.

"Não fala do meu pai. Você não sabe o que eu to passando, eu quase não entrei aqui. Vem cá, seu filho de uma puta", bradou.

EITA! Ana Paula e Alberto Cowboy discutem de forma acalorada. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/MAKpIxjvfx — Big Brother Brasil (@bbb) February 23, 2026

A sister, então, pegou o chapéu de boiadeiro de Cowboy e amassou. A loira, que estava aos prantos, foi levada para o quarto Sonho de Eternidade e consolada por Juliano, Milena, Samira e Breno. Ela afirmou que já havia alertado Jonas a não trazer à tona o assunto de seu pai, pois é algo delicado.

Ana ainda revelou para aliados que ela quase desistiu de participar do programa, pois no réveillon seu pai estava no leito de morte. Ela só aceitou participar do reality pois ele pediu isso à ela.

"Meu pai estava praticamente morto. Eu virei pra minha madrasta e falei: 'eu não vou mais'. E eu não tinha como entrar aqui. Meu pai estava praticamente morto", contou.

Enquanto isso, Cowboy seguiu no quarto Sonho de Voar com aliados, afirmando que Ana Paula é desumana e reclamando do estrago feito em seu chapéu. Ele ainda comentou que não quer ficar falando do pai dela, mas acha errado ela argumentar com Jonas afirmando que Milena tinha razão em tentar dar a prova para ela.

A recreadora infantil foi confrontá-lo e voltou para o quarto Sonho de Eternidade contar para os aliados que Cowboy tentou usar Deus para passar a imagem de bom moço. Ele afirmou que, dentro do chapéu, havia uma imagem de Nossa Senhora.

Este vídeo pode te interessar