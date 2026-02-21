Solidariedade

Amigos criam vaquinha após morte de Eric Dane, e meta é R$ 1,2 milhão

Campanha busca arrecadar fundos para garantir o futuro das filhas do ator, que lutava contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA)

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 13:00

Uma campanha criada por amigos e familiares de Eric Dane, que morreu na noite de quinta-feira (19) aos 53 anos, busca arrecadar US$ 250 mil (cerca de R$ 1,29 milhão) para garantir o futuro das filhas do ator, estrela das séries "Grey's Anatomy" e "Euphoria".

A iniciativa foi lançada na plataforma GoFundMe após a morte do artista, que lutava contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA). O projeto já conta com a participação de nomes próximos ao artista.

Entre eles está Sam Levinson, criador de "Euphoria", um dos últimos trabalhos de Dane na televisão. Ele aparece como principal doador até o momento, com uma contribuição de US$ 27 mil (aproximadamente R$ 139,6 mil).

O ator Eric Dane na série "Grey's Anatomy" Crédito: Acervo/ABC

Segundo a descrição da campanha, a ex-esposa, Rebecca, e as duas filhas eram o "centro do seu mundo". O texto destaca ainda que, após o diagnóstico, o ator se tornou uma voz ativa na conscientização sobre a doença. "Mesmo com a saúde debilitada, ele permaneceu profundamente comprometido em ajudar outras pessoas que enfrentam a mesma condição devastadora", diz o comunicado.

Os organizadores afirmam que a enfermidade evoluiu de forma mais rápida do que o esperado, o que motivou a mobilização. "Qualquer contribuição, independentemente do valor, ajudará a proporcionar estabilidade neste período difícil e no futuro das queridas filhas de Eric", acrescenta o texto.

Patrimônio do ator

Estimativas apontam que o patrimônio de Dane girava em torno de US$ 7 milhões (cerca de R$ 35 milhões). Os bens incluem imóveis de alto padrão nos Estados Unidos.

A morte foi confirmada dez meses depois de o ator tornar público que estava com ELA, também conhecida como Doença de Lou Gehrig. A condição neurodegenerativa progressiva destrói os neurônios motores, causando fraqueza, paralisia e perda gradual de funções vitais.

