Editorias do Site
Redes Sociais

Costela suína: 7 receitas deliciosas para inovar no almoço de sábado

Veja como usar essa carne para preparar pratos incríveis e surpreender a família no fim de semana

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 12:52

Costela suína agridoce (Imagem: Maggiezhu | Shutterstock)
Costela suína agridoce Crédito: Maggiezhu | Shutterstock

As receitas com costela suína são perfeitas para um almoço saboroso e aconchegante, combinando suculência e versatilidade. Esse corte é ideal tanto para preparos rápidos quanto para pratos que exigem cozimento lento, garantindo uma carne macia e cheia de sabor.

Abaixo, confira 7 receitas deliciosas com costela suína para inovar no almoço de sábado!

1. Costela suína agridoce

Ingredientes:

  • 1,5 kg de costela suína cortada em pedaços
  • 3 colheres de sopa de óleo
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 1/2 xícara de chá de molho de soja
  • 1/4 de xícara de chá de mel
  • 1/4 de xícara de chá de vinagre de maçã
  • 3 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere a costela suína com sal e pimenta-do-reino e reserve por 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e doure a costela. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente o molho de soja, o mel, o vinagre, o molho de tomate, o gengibre e a páprica. Mexa até incorporar. Volte a costela para a panela, envolvendo-a com o molho. Cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia e o molho reduzir. Salpique a cebolinha e sirva em seguida.

2. Costela suína na air fryer

Ingredientes:

  • 1 kg de costela suína cortada em tiras
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • Sal a gosto
  • Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere a costela suína com alho, mostarda, azeite, páprica, pimenta-do-reino, sal e suco de limão. Cubra e deixe marinar por 2 horas na geladeira para pegar bem o sabor. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque as tiras de costela na cesta da air fryer , deixando um espaço entre elas.

Asse as costelas suínas por 30 minutos a 180 °C, virando na metade do tempo. Aumente a temperatura para 200 °C e asse por mais 8 minutos para deixar a superfície crocante e dourada. Retire a costela da air fryer e deixe descansar por 5 minutos. Sirva em seguida. 

3. Costela suína com molho de vinho tinto

Ingredientes:

  • 1,2 kg de costela suína cortada em tiras
  • 1 xícara de chá de vinho tinto seco
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere a costela com sal e pimenta-do-reino e deixe descansar por 30 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure a costela. Retire e reserve. Na mesma frigideira, derreta a manteiga e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a farinha de trigo e mexa até que ela fique com uma cor dourada. Acrescente o vinho tinto e mexa bem. Adicione o caldo de carne e cozinhe em fogo baixo até o molho engrossar e reduzir um pouco.

Transfira a costela para uma assadeira, regue com o molho de vinho e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Nos últimos 20 minutos, retire o papel-alumínio para dourar. Sirva em seguida.

Costela suína grelhada (Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock)
Costela suína grelhada Crédito: sweet marshmallow | Shutterstock

4. Costela suína grelhada

Ingredientes:

  • 1,5 kg de costela suínacortada em tiras
  • Suco de 2 limões
  • 4 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de páprica
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o suco de limão, o alho, a páprica, a pimenta-do-reino e o sal. Tempere a costela com essa mistura, cubra e deixe marinar por 2 horas. Aqueça a churrasqueira ou grelha elétrica e pincele com um pouco de azeite para evitar que a carne grude. Coloque a costela na grelha em fogo médio e vá virando a cada 5 a 7 minutos para dourar por igual. Pincele com azeite ou com a marinada para mantê-la úmida. Assim que a costela estiver bem dourada e suculenta, retire da grelha e deixe descansar por 5 minutos antes de cortar. Sirva em seguida. 

5. Costela suína com cerveja

Ingredientes:

  • 1,2 kg de costela suína cortada em tiras
  • 750 ml de cerveja
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere a costela com alho, páprica, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 30 minutos para absorver o sabor. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure a costela. Adicione a cebola, a folha de louro e despeje a cerveja por cima. Tampe a panela e cozinhe por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair completamente antes de abrir a panela. Finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida. 

Costela suína ao molho picante (Imagem: Arkadiusz Fajer | Shutterstock)
Costela suína ao molho picante Crédito: Imagem: Arkadiusz Fajer | Shutterstock

6. Costela suína ao molho picante

Ingredientes:

Costela

  • 1,5 kg de costela suína em pedaços
  • 4 dentes de alho amassados
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • Sal a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite

Molho picante

  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 pimenta dedo-de-moça picada
  • 1/2 colher de chá de pimenta calabresa
  • 1 xícara de chá de água quente
  • 1 colher de sopa de molho inglês
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Costela

Em uma tigela, misture o alho, o limão, a páprica, a pimenta-do-reino e o sal. Esfregue bem na carne e deixe descansar por pelo menos 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure a costela de todos os lados até ficar bem selada. Retire e reserve. 

Molho picante

Na mesma panela da costela, acrescente a cebola e refogue até murchar. Adicione o molho de tomate, a mostarda, o mel, a pimenta dedo-de-moça, a pimenta calabresa e o molho inglês. Volte a costela para a panela e misture bem. Acrescente a água quente, tampe a panela e cozinhe por 1h30 a 2 horas em fogo baixo, mexendo de vez em quando e adicionando água se necessário. Após a carne estar macia, deixe cozinhar sem tampa por alguns minutos para o molho engrossar. Sirva em seguida. 

7. Costela suína com legumes

Ingredientes:

  • 1,5 kg de costela suína em pedaços
  • 4 dentes de alho amassados
  • Suco de 1 limão
  • 3 batatas cortadas em cubos grandes
  • 2 cenouras cortadas em rodelas grossas
  • 1 cebola cortada em pétalas
  • 1 abobrinha cortada em rodelas grossas
  • 1 pimentão cortado em tiras
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o alho, o limão, a pimenta-do-reino, o sal e 2 colheres de sopa de azeite. Espalhe sobre a carne, cubra e deixe marinar por pelo menos 1 hora. Coloque a costela em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 50 minutos.

Enquanto isso, em uma tigela, misture todos os legumes com o restante do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após o tempo, retire o papel-alumínio, distribua os legumes ao redor da costela e volte ao forno por mais 30 a 40 minutos, ou até dourar bem. Se necessário, vire os legumes na metade do tempo para assarem por igual. Sirva em seguida.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Amigos criam vaquinha após morte de Eric Dane, e meta é R$ 1,2 milhão

Amigos criam vaquinha após morte de Eric Dane, e meta é R$ 1,2 milhão
Imagem - Restos mortais dos Mamonas Assassinas serão exumados após 30 anos

Restos mortais dos Mamonas Assassinas serão exumados após 30 anos
Imagem - Bad Bunny veste camisa da Seleção Brasileira e toca 'Mas, que Nada!' em São Paulo

Bad Bunny veste camisa da Seleção Brasileira e toca 'Mas, que Nada!' em São Paulo