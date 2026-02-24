Editorias do Site
Redes Sociais

Joelma cantará com a filha em show no Espírito Santo

Natalia Sarraff divide o palco com a mãe em Cariacica em show que terá abertura do cantor Silfarley. Evento terá superprodução e repertório de sucessos

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:30

Joelma cantará com a filha em megashow de mais de três horas no ES
Joelma cantará com a filha em megashow de mais de três horas no ES Crédito: Matheus Lima

Prepare o fôlego (e o joelho) porque a noite promete ser longa. No dia 14 de março, a partir das 21h, Joelma desembarca na Matrix Music Hall, em Cariacica, com o Festival CalypSoul e um ingrediente extra de emoção: a cantora Natalia Sarraff, sua filha, sobe ao palco para dividir os vocais com a mãe.

O espetáculo vai além de um show convencional. São mais de três horas de apresentação, com troca de figurinos, coreografias marcadas e aquele repertório que mistura calypso, pop e muito swing paraense. No setlist, sucessos que atravessam gerações e prometem colocar o público para dançar do início ao fim.

A participação de Natalia dá à noite um clima ainda mais especial. O encontro entre mãe e filha no palco transforma a apresentação em um momento afetivo, daqueles que rendem coro da plateia e celular no alto registrando tudo.

Joelma cantará com a filha, Natalia Sarraff, em Cariacica
Joelma cantará com a filha, Natalia Sarraff, em Cariacica Crédito: @fervoentretenimento / @matheusslima20

Quem também reforça a festa é Silfarley, o Rei da Seresta. Com hits que viralizam nas plataformas digitais, como "Atende a Minha Ligação", "Tem Cerveja Aí?" e "Perfume Bom",  além de uma legião de fãs do arrocha e da seresta, o cantor baiano chega para somar na abertura do festival.

O público poderá escolher entre Arena Arrebenta, Front Arrepiou e Mezanino Beija-Flor. Todas as áreas contam com opção de meia solidária mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. 

Programe-se

  • Atrações: Joelma + Silfarley
  • Data: Sábado, 14 de março
  • Horário: 21h
  • Local: Matrix Music Hall
  • Ingressos: pelo site Le Billet
  • Endereço: Rua Waldemar Siepierski, nº 2 – Rio Branco, Cariacica/ES

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Show de Joelma é cancelado no ES e fãs demonstram indignação

Show de Joelma é cancelado no ES e fãs demonstram indignação

Imagem - Joelma revela nova luta contra a Covid-19 e relembra internação

Joelma revela nova luta contra a Covid-19 e relembra internação

Imagem - Biquini celebra 40 anos no ES: “O rock abraça todas as idades”

Biquini celebra 40 anos no ES: “O rock abraça todas as idades”

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Descubra como cada signo se comporta quando está apaixonado

Descubra como cada signo se comporta quando está apaixonado
Imagem - Shakira em Copacabana e Guns N' Roses no ES: os shows internacionais de 2026

Shakira em Copacabana e Guns N' Roses no ES: os shows internacionais de 2026
Imagem - Leo Lins é absolvido de condenação de oito anos de prisão e celebra nas redes sociais

Leo Lins é absolvido de condenação de oito anos de prisão e celebra nas redes sociais