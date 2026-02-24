Novidade

Joelma cantará com a filha em show no Espírito Santo

Natalia Sarraff divide o palco com a mãe em Cariacica em show que terá abertura do cantor Silfarley. Evento terá superprodução e repertório de sucessos

Prepare o fôlego (e o joelho) porque a noite promete ser longa. No dia 14 de março, a partir das 21h, Joelma desembarca na Matrix Music Hall, em Cariacica, com o Festival CalypSoul e um ingrediente extra de emoção: a cantora Natalia Sarraff, sua filha, sobe ao palco para dividir os vocais com a mãe.

O espetáculo vai além de um show convencional. São mais de três horas de apresentação, com troca de figurinos, coreografias marcadas e aquele repertório que mistura calypso, pop e muito swing paraense. No setlist, sucessos que atravessam gerações e prometem colocar o público para dançar do início ao fim.

A participação de Natalia dá à noite um clima ainda mais especial. O encontro entre mãe e filha no palco transforma a apresentação em um momento afetivo, daqueles que rendem coro da plateia e celular no alto registrando tudo.

Quem também reforça a festa é Silfarley, o Rei da Seresta. Com hits que viralizam nas plataformas digitais, como "Atende a Minha Ligação", "Tem Cerveja Aí?" e "Perfume Bom", além de uma legião de fãs do arrocha e da seresta, o cantor baiano chega para somar na abertura do festival.

O público poderá escolher entre Arena Arrebenta, Front Arrepiou e Mezanino Beija-Flor. Todas as áreas contam com opção de meia solidária mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

Programe-se

Atrações: Joelma + Silfarley

Data: Sábado, 14 de março

Sábado, 14 de março Horário: 21h

21h Local: Matrix Music Hall

Matrix Music Hall Ingressos: pelo site Le Billet

pelo site Le Billet Endereço: Rua Waldemar Siepierski, nº 2 – Rio Branco, Cariacica/ES

