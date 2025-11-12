Aconteceu de novo

Joelma revela nova luta contra a Covid-19 e relembra internação

Essa é a décima vez que a cantora recebe o diagnóstico da doença

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12:46

Cantora Joelma afirmou já lidar melhor com a covid Crédito: Anderson Torres

Aconteceu de novo. Joelma, 50, se emocionou ao falar sobre sua saúde e o impacto que a Covid-19 teve em sua vida nos últimos anos. A cantora contou que precisou interromper por alguns dias a agenda da turnê Isso é Calypso Tour após receber, pela décima vez, o diagnóstico da doença.

A paraense explicou que o novo susto serviu como um alerta, mas também como um motivo de gratidão. "Peguei Covid dez vezes. No mês passado, acabei de pegar outra, mas agora já sei lidar e estou bem", afirmou ao Gshow.

Segundo Joelma, ela já está bem e retomou sua rotina. "Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo. Deus me deu mais uma chance de vida. Só tenho a agradecer".

A artista também aproveitou o momento para relembrar um período mais delicado de sua trajetória recente. Em 2023, ela precisou ser internada três vezes devido às sequelas deixadas pelas infecções anteriores.

Quando veio o Covid, eu estava na minha melhor forma física. Pensei que ia ser leve... De leve? Quase que eu vou! Foi sério. Fiquei internada três vezes, foi bem difícil. Achei que não voltaria a cantar, mas a chave virou Joelma Cantora

Apesar dos sustos, Joelma garantiu que o episódio a fez repensar prioridades e valorizar ainda mais a saúde e o público que a acompanha há décadas. "Aprendi a respeitar meu corpo, a ouvir os sinais e a não parar de agradecer. Tudo o que vivi me tornou mais forte", disse a cantora, que segue firme com a agenda de apresentações e o sucesso da nova fase de sua carreira.

