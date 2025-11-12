Joelma revela nova luta contra a Covid-19 e relembra internação

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12:46
Aconteceu de novo. Joelma, 50, se emocionou ao falar sobre sua saúde e o impacto que a Covid-19 teve em sua vida nos últimos anos. A cantora contou que precisou interromper por alguns dias a agenda da turnê Isso é Calypso Tour após receber, pela décima vez, o diagnóstico da doença.
A paraense explicou que o novo susto serviu como um alerta, mas também como um motivo de gratidão. "Peguei Covid dez vezes. No mês passado, acabei de pegar outra, mas agora já sei lidar e estou bem", afirmou ao Gshow.
Segundo Joelma, ela já está bem e retomou sua rotina. "Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo. Deus me deu mais uma chance de vida. Só tenho a agradecer".
A artista também aproveitou o momento para relembrar um período mais delicado de sua trajetória recente. Em 2023, ela precisou ser internada três vezes devido às sequelas deixadas pelas infecções anteriores.
Apesar dos sustos, Joelma garantiu que o episódio a fez repensar prioridades e valorizar ainda mais a saúde e o público que a acompanha há décadas. "Aprendi a respeitar meu corpo, a ouvir os sinais e a não parar de agradecer. Tudo o que vivi me tornou mais forte", disse a cantora, que segue firme com a agenda de apresentações e o sucesso da nova fase de sua carreira.
