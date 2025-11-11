Podcast

Documentário sobre Andressa Urach revisita trajetória entre fé, fama e fúria

Em quatro episódios, a produção "Urach: Fama, Fé e Fúria” revisita os altos e baixos da trajetória da ex-Miss Bumbum

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15:10

Andressa Urach revisita trajetória entre fé, fama e fúria em novo documentário Crédito: Davi Borges | CO Assessoria

Andressa Urach volta ao centro das atenções em “Urach: Fama, Fé e Fúria”, podcast documental que estreia nesta quinta-feira (13) nas principais plataformas de áudio. Em quatro episódios, a produção revisita os altos e baixos da trajetória da ex-Miss Bumbum, que transita entre o sagrado e o escândalo, e propõe uma nova leitura sobre esse fenômeno.

Com mais de 20 milhões de resultados no Google, Urach segue despertando curiosidade e debates. O projeto, idealizado e produzido por Ramón Raquelly em parceria com a Grio Podcasts, parte de uma provocação: quem é a maior estrela do Rio Grande do Sul - Xuxa, Gisele Bündchen ou Andressa Urach?

Quem é a maior estrela do Rio Grande do Sul - Xuxa, Gisele Bündchen ou Andressa Urach? Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress/Reprodução/TV Globo/Instagram/@andressaurachoficial

A estrela dos pampas

Da noite gaúcha aos holofotes, da conversão religiosa à reviravolta pública, a série explora todos os lados de Andressa. No episódio de estreia, o produtor viaja até o Rio Grande do Sul para revisitar o ponto de partida da influenciadora.

Ele retorna à Gruta Azul, casa noturna em Porto Alegre onde a então “Ímola” - seu nome artístico no início da carreira - começou a trabalhar antes da fama. O documentário recupera relatos de pessoas que conviveram com ela nessa época e reconstrói o cenário que moldou uma personalidade marcada por excessos, quedas e renascimentos.

Andressa Urach mostra língua bifurcada Crédito: Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial

“Quis mostrar a Andressa sem filtros, antes de se tornar ícone ou polêmica. A mulher que veio do sul, caiu, se reergueu e aprendeu a transformar tudo em história”, explica Raquelly.

Durante as gravações, ele lançou a pergunta que virou mote do episódio: quem é a maior estrela gaúcha? As respostas, colhidas nas ruas, revelam um retrato dividido entre o glamour de Xuxa e Gisele e a força popular de Urach. “Xuxa e Gisele são estrelas, mas Andressa é a mais gaúcha de todas, a que representa o povo”, diz um dos entrevistados. Outro completa:

Ela é a diva dos pampas, uma fênix que renasce a cada fase

Entre o sagrado e o escândalo

A narrativa não se apoia apenas nas polêmicas. A série propõe um olhar complexo sobre o fenômeno Urach, alternando episódios de fama e queda, fé e exposição. O produtor descreve a protagonista como “um espelho da sociedade contemporânea, onde o público consome, julga e, ao mesmo tempo, se identifica com a vulnerabilidade do ídolo”.

Entre os convidados, estão Gominho, que define Andressa como “a kamikaze do entretenimento, uma gata do corre”, e Blogueirinha, que compara a entrevista à que fez com Marília Mendonça. “Ainda mais intensa”, segundo ela.

A participação da pesquisadora Lorena Mochel, especialista em comunidades evangélicas, amplia a discussão ao descrever Andressa como “uma igreja inclusiva, um espelho das contradições do Brasil religioso”.

Fama como espelho

Mais do que revisitar a biografia da eterna vice Miss Bumbum, “Urach: Fama, Fé e Fúria” busca entender o que a torna uma personagem tão inesgotável. Ao longo dos episódios, a série costura depoimentos, arquivos e reflexões sobre celebridade, poder midiático e reinvenção pessoal. E questiona: por que seguimos tão fascinados por quem se expõe sem medo de cair?

