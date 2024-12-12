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Andressa Urach termina namoro com ator pornô após oito dias

Influenciadora fez o anúncio na madrugada desta quinta (12), apenas oito dias depois de eles terem assumido o romance
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 10:17

Andressa Urach termina namoro com Cassiano França
Andressa Urach termina namoro com Cassiano França Crédito: Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial
Andressa Urach comunicou o fim do seu relacionamento com o ator pornô Cassiano França.
A influenciadora fez o anúncio na madrugada desta quinta (12), apenas oito dias depois de eles terem assumido o romance. "O namoro mais intenso e rápido que já vivi haha, mas sou intensa. Sabia que não ia durar, mas mesmo assim eu vivi", disse.
Urach aproveitou para parabenizar Cassiano pelo seu aniversário. "Esta noite eu e o Cassiano terminamos... E hoje é aniversário dele! Desejo muito sucesso na tua vida. Que Deus realize todos os desejos do seu coração. Feliz aniversário."
O romance relâmpago contou com alianças e troca de tatuagens. Antes de Cassiano, Andressa assumiu affair com a influenciadora Mari Ávila.

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