Andressa Urach termina namoro com ator pornô após oito dias

Andressa Urach termina namoro com Cassiano França Crédito: Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial

Andressa Urach comunicou o fim do seu relacionamento com o ator pornô Cassiano França.

A influenciadora fez o anúncio na madrugada desta quinta (12), apenas oito dias depois de eles terem assumido o romance. "O namoro mais intenso e rápido que já vivi haha, mas sou intensa. Sabia que não ia durar, mas mesmo assim eu vivi", disse.

Urach aproveitou para parabenizar Cassiano pelo seu aniversário. "Esta noite eu e o Cassiano terminamos... E hoje é aniversário dele! Desejo muito sucesso na tua vida. Que Deus realize todos os desejos do seu coração. Feliz aniversário."