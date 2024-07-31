Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Andressa Urach faz cirurgia para ficar com 'língua de cobra'; veja foto

Adepta da modificação corporal, atriz pornô já tirou costelas e tem um litro de silicone em cada seio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 08:34

Andressa Urach fala sobre briga com primogênito
Andressa Urach Crédito: Reprodução/Youtube/Andressa Urach Oficial
Andressa Urach, 36, está mergulhando cada vez mais fundo no universo do body modification. Após passar por uma série de cirurgias extremas, como a remoção de costelas, ela anunciou nesta terça-feira (30) uma nova alteração no corpo: a bifurcação da língua.
Atriz de filmes adultos e campeã de acessos da plataforma Privacy, Andressa não perde uma oportunidade de trazer inovação e conteúdo único para seus seguidores.
Por isso, a novidade da vez foi transformar sua língua em uma "língua de cobra", como ela afirmou em suas redes sociais.
Andressa Urach mostra língua bifurcada
Andressa Urach mostra língua bifurcada Crédito: Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial
Segundo Andressa, o pós-operatório está sendo desconfortável, mas nada a que ela não esteja acostumada. "Primeiro dia pós bifurcação da língua! Tá doendo, inchado, não consigo falar, salivando bastante. Dificuldade de engolir. Consegui hoje tomar sopa batida no liquidificador, tentei tomar sorvete mas não consegui", escreveu, nas redes sociais.
Os seios também são novos: Andressa substituiu recentemente suas próteses e colocou um litro de silicone em cada mama.
Em recente entrevista, ela afirmou que o novo corpo turbinou os acessos em sua plataforma. "Seios grandes sempre serão um fetiche para a ala masculina", disse.

Veja Também

Lula cria o Dia Nacional do Funk e afirma que gênero merece o reconhecimento

Se quiser falar bobagem, é um direto meu, diz Eliana sobre Saia Justa

Filho do cantor sertanejo Léo Magalhães nasce dentro de carro nos EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Andressa Urach Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante
Imagem de destaque
Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: os desafios no trânsito de Vitória e a sincronia dos semáforos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados