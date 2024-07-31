Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Se quiser falar bobagem, é um direto meu, diz Eliana sobre Saia Justa

Depois de anos com microfone na mão, apresentadora vai comandar variedades em programa feminino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 08:14

Eliana em apresentação da nova temporada do Saia Justa (GNT) à imprensa
Eliana em apresentação da nova temporada do Saia Justa (GNT) à imprensa Crédito: www.fotoarena.com.br
Vinte e dois anos no SBT treinaram Eliana para ser uma forte figura feminina aos domingos da televisão, e os passos ela sabia de cor. Agora, como a âncora de um programa feminino, ela diz que seu exercício diário é relaxar, ainda que em frente às câmeras.
"Gosto de inovar. Saí de um universo infantil, fiz transição e aprendi com o maior comunicador de televisão, que é o Silvio Santos", diz ela. Na primeira semana de agosto, ela estreia na GNT, no Saia Justa, na nova formação do tradicional quarteto. Este ano, a atração chega à sua 23ª temporada.
Com carreiras diferentes, ela, Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil vão abordar assuntos diversos, ainda que cada uma à sua maneira. "Somos feitas de experiências e gatilhos diferentes e, para falar sobre isso, houve uma preparação emocional minha", afirma ela ao F5 ao dizer que pautas sobre mulheres a seduzem mais -ainda que não seja só.
"O público vai me conhecer como mãe, como mulher, muito mais. E podemos falar sobre tudo. Se quisermos falar bobagem, é um direito nosso. Não queremos ter razão sobre tudo, queremos pensar com a nossa audiência", fala.
O quarteto não se conhecia antes de estrelar a atração e, para isso, trabalhou para refletir entrosamento. Um ponto importante para Eliana, que diz acreditar que uma relação boa de trabalho tem que ser da porta para fora também. Ela anunciou que deixaria o SBT após 15 anos de contrato --em sua segunda passagem pela emissora. Na primeira, ficou sete anos.
Para alavancar o novo projeto que lidera, a apresentadora vai entrevistar famosos e personalidades para um quadro do programa no Fantástico, em todas as edições de agosto, como uma prévia para o bate papo da semana. A estreia do Saia Justa está prevista para 7 de agosto, às 22h30, no GNT.
Para ela, o público que a acompanha há anos vai continuar a segui-la, mesmo com a mudança de ares, de mais posturada e certinha para a versão divertida. O dominical deu lugar a reflexões e um papo voltado às mulheres, especificamente, "para relaxarem quando chegam em casa após um dia de trabalho", diz.
Os episódios da temporada vão ser previamente gravados, no dia anterior à exibição ou na mesma tarde. Essa foi a maneira que a produção escolheu para lidar com o conflito de agendas das quatro. Rita continua aos sábados no É De Casa e mora em Salvador, Tati participa do Encontro com Patrícia Poeta e do Mais Você e Bela tem os restaurantes.
"Uma hora de duração é muito gostoso. A facilidade que eu tenho de prolongar assuntos para render, é muito grande. Às vezes, o papo estava tão bom, que eu não queria dar o próximo passo, queria continuar conversando."

Veja Também

Filho do cantor sertanejo Léo Magalhães nasce dentro de carro nos EUA

Ator mirim do ES faz participação na novela No Rancho Fundo, da TV Globo

Pabllo Vittar se junta a RuPaul como únicas drags da história a figurar no top 100 da Billboard

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados