Ator mirim do ES faz participação na novela No Rancho Fundo, da TV Globo

O pequeno Lucas Duh atuou na novela No Rancho Fundo, da TV Globo. Crédito: Arquivo Pessoal

O ator e dublador Lucas Duh, de 10 anos, brilhou recentemente na novela No Rancho Fundo, da TV Globo. Filho da atriz capixaba Therla Duarte, o pequeno interpretou o protagonista Artur Ariosto, vivido por Túlio Starling, na infância. A cena foi exibida no final do mês passado.



Entusiasmado com a oportunidade, Lucas conversou com HZ e contou um pouco sobre a experiência. “Eu gostei muito de fazer a novela, fiz um monte de amigos. Ensaiamos muito para nos preparar. Também teve a comida (risos). Foi muito divertido”, disse o ator mirim que faz parte de uma agência de atores no Rio de Janeiro.

O teste para a produção da Globo surgiu em janeiro deste ano, mas as cenas só foram gravadas meses depois. Sua mãe, a atriz Therla Duarte, que já fez participações nas novelas “Família É Tudo” (2024) e “Travessia” (2022), disse que no início ficou preocupada com possíveis frustrações do filho caso recebesse um ‘não’.

“Eu fiquei muito feliz, mas não vou mentir, a profissão de ator é muito difícil. Eu preparo elenco com crianças, sei o quanto é difícil os ‘nãos’. Fiquei um pouco preocupada, mas é o que ele quer. A gente deixou seguir. Além de ele me ver (atuando), tem isso nele também. É natural. Ele gosta de estudar texto, inventar personagem”, disse.

Lucas interpretou o protagonista Artur Ariosto, vivido por Túlio Starling, na infância. Crédito: Arquivo Pessoal

“Eu acompanhei tudo, todos os ensaios. Quando foi ao ar, fiquei muito emocionada.. mais do que eu achava que fosse ficar (risos). Eu saí de Vitória e vim para o Rio ser atriz. Ser figurante já estava valendo. E ver o meu filho, fazendo a mesma coisa em uma novela e ainda como protagonista foi muita emoção” THERLA DUARTE

Therla ainda destacou o carinho dos atores Tulio Starling e José Loreto com Lucas. Apesar de lidar com os veteranos, o pequeno capixaba já possui algumas experiências na bagagem, entre elas, comerciais de TV, participação no longa “O Realizador de Sonhos” (ainda sem data de estreia), de Maurício de Souza, e o filme “A Vida de Cada Um”, do diretor Murilo Salles.

Lucas é filho da atriz capixaba Therla Duarte. Crédito: Arquivo Pessoal

“Eu quis ser ator porque, quando eu era pequenininho, via minha mãe na TV e queria ‘entrar’ na TV para ver ela. Também gostei muito da novela 'Chocolate Com Pimenta', assisti quando passou da última vez, fiquei fascinado. Depois quis fazer aulas de atuação, tanto de televisão quanto de cinema”, finalizou Lucas.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais