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ES na Europa

Capixaba de Vila Velha participa de novo reality show em Portugal

Igor Marchesi, ator e modelo do Espírito Santo, está na disputa pelo prêmio final de até 50 mil euros na produção portuguesa "Dilema"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 09:09

O capixaba Igor Marchesi está no programa
O capixaba Igor Marchesi está no programa "Dilema" Crédito: Reprodução/Instagram/@igormarchesi/TVI Reality
Tem representante do Espírito Santo no reality show europeu “Dilema”, exibido em Portugal. O ator e modelo Igor Marchesi, morador da Barra do Jucu, em Vila Velha, integra a produção portuguesa na disputa pelo prêmio final de até 50 mil euros.
Morando em Portugal há mais de uma década, o capixaba de 37 anos foi convidado para participar do reality show recentemente. O programa, que começou no dia 7 deste mês e segue até setembro, é um formato francês e conta com apresentação de Manuel Luís Goucha. 
Igor está na disputa pelo prêmio de até 50 mil euros no programa português
Igor está na disputa pelo prêmio de até 50 mil euros no programa português "Dilema" Crédito: Reprodução/Instagram/@igormarchesi/TVI Reality
A dinâmica do programa é bem diversa e se baseia na disputa entre dois times - no total de 16 concorrentes -, em que os participantes precisam cumprir diversos dilemas para conseguir comida ou arrecadar dinheiro para o prêmio final. Toda vez que toca um sinal sonoro, os concorrentes se reúnem e o nome de quem vai enfrentar o dilema aparece na tela.
HZ conversou com a irmã do capixaba, Thais Marchesi, que contou como funcionam as provas do programa. “É um programa bem diferente. Já teve um dilema de cortar cabelo, um de café em troca de dinheiro, outro de ficar com alguém dentro da piscina o tempo todo. Um dos mais memoráveis foi um que os meninos tinham que ir todos juntos para o banheiro tocar instrumentos quando alguém quisesse usar o local”, disse.
Na sala dos dilemas, o concorrente decide sozinho, e sua escolha aparece na tela para que ele se justifique, ou não, para os colegas. Tem também as figuras do “Infiltrado” Renato Duarte, que entra na casa para dinâmicas e as “Figuras de vermelho”, que entram quando algo importante vai acontecer. Para as "expulsões", como são chamadas as eliminações, são nomeados quatro ou cinco participantes votados pela casa e depois passa para o voto do público.
“Nas duas primeiras semanas, os votos eram para expulsar alguém. E meu irmão estava nomeado na segunda semana, foi um susto, mas agora os votos são para salvar. Nas primeiras semanas, os participantes também tinham que votar em um concorrente do time oposto, já nesta os votos foram dados na própria equipe. A votação ocorre a semana inteira e alguns participantes vão sendo ‘salvos’ até o domingo - que é ao vivo e quando alguém finalmente sai”, finalizou.

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