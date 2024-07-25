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Trama

'Pedaço de Mim' é a série brasileira da Netflix mais vista no mundo

É a primeira vez que uma série brasileira fica por tanto tempo na posição; já são duas semanas no top dez da plataforma
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 12:30

Em ''Pedaço de Mim'', Liana, protagonista vivida por Juliana Paes, é uma terapeuta ocupacional casada com o advogado Tomás, interpretado por Vladimir Brichta
Em ''Pedaço de Mim'', Liana é uma terapeuta ocupacional casada com o advogado Tomás Crédito: Divulgação
"Pedaço de Mim", novela brasileira produzida pela Netflix, ocupa há duas semanas consecutivas o primeiro lugar no ranking mundial de séries mais assistidas em língua não inglesa da plataforma. É a primeira vez que uma série brasileira fica por tanto tempo na posição.
A trama protagonizada por Juliana Paes, Vladimir Brichta e Felipe Abib já está há duas semanas no top dez da plataforma, com mais de 3,8 milhões de visualizações só nesta semana, segundo dados da Netflix.
Além de brasileiros, a produção que une o melodrama dos folhetins à concisão das séries também conquistou argentinos, bolivianos, americanos, belgas, croatas, gregos, italianos, egípcios e outros - a série está entre as mais assistidas em 52 países.
Com 17 episódios no total, a primeira temporada de "Pedaço de Mim" foi lançada no dia 5 de julho.

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