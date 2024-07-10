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Novela

'Pedaço de mim' chega ao Top 3 no ranking mundial da Netflix

Recém-lançada no catálogo da Netflix, melodrama escrito por Ângela Chaves já lidera a lista no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 10:42

Novela 'Pedaço de Mim' chega ao Top 3 no ranking mundial da Netflix
Novela 'Pedaço de Mim' com a atriz Juliana Paes Crédito: Netflix/Divulgação
Recém-lançada no catálogo da Netflix, "Pedaço de Mim" alcançou o terceiro lugar no ranking mundial da plataforma, segundo dados do site "Flixpatrol.com" nesta segunda-feira (8). O melodrama escrito por Ângela Chaves já lidera a lista no Brasil.
Com o título "Desperate Lies" ("Mentiras Desesperadas"), a série virou um sucesso na Argentina, Uruguai e Nicarágua e lidera o ranking. O drama de Liana, interpretada por Juliana Paes conquistou espectadores em outros países como Bolívia, Chile, República Dominicana, Equador, Peru e Portugal.
Na história Liana é uma terapeuta ocupacional que tem o sonho de ser mãe. Logo após descobrir que o marido Tomás (Vladimir Brichta) é infiel, ela tem uma noite que acaba em uma relação não consensual e, tempos depois, descobre uma superfecundação heteroparental: uma gravidez de gêmeos de pais diferentes.

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"Nunca vivi uma personagem que tenha me colocado num lugar de tanta angústia", afirmou Juliana ao descrever sua personagem. "Liana vai passar por várias dores que nenhuma mulher deveria passar. O desejo frustrado de ser mãe como sonhou, como imaginou, uma traição e um abuso. Barra... Para mim, a parte do abuso é a mais complicada da história, e era importante deixar claro que o abuso demora a se concretizar na cabeça da mulher."
Antes de migrar para o streaming, Ângela Chaves passou mais de 15 anos, na Globo, e escreveu "Os Dias Eram Assim "(2017) e o remake de "Éramos Seis" (2019) como autora principal. Ela já tem um novo projeto uma adaptação do livro "Véspera", de Carla Madeira, para a Max.

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