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Confira 20 filmes que fazem 20 anos em 2024 na Max

Tem comédia romântica, aventura e até clássico de terror. Prepare-se para uma maratona de nostalgias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 15:00

Filmes
Filmes "Closer: Perto Demais" e "Como se Fosse a Primeira Vez" Crédito: Divulgação
Prepare-se para uma maratona de nostalgia! De aventuras a histórias de amor, comemore os 20 anos da coleção de filmes que seguem sendo nossos favoritos, na Max. Redescubra porque essas histórias continuam cativando o público e assista todos eles novamente.

COMÉDIAS ROMÂNTICAS E DRAMAS

13 Going On 30: Jennifer Garner e Mark Ruffalo estrelam esta história sobre uma garota de 13 anos que, após um desejo mágico, acorda no corpo de uma mulher de 30 anos.
Diário de uma Paixão: Um filme romântico baseado no romance de Nicholas Sparks. O filme conta a história de amor entre Noah (Ryan Gosling) e Allie (Rachel McAdams), desde a juventude até os últimos dias.
Como se Fosse a Primeira Vez: Adam Sandler e Drew Barrymore estrelam esta comédia romântica sobre Henry, um homem que se apaixona por Lucy, uma mulher que sofre de perda de memória de curto prazo, e seus esforços para fazê-la se apaixonar por ele todos os dias.
Espanglês: Adam Sandler e Paz Vega protagonizam esta história sobre uma mãe mexicana que se muda para Los Angeles com a filha e começa a trabalhar para uma família americana.

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Antes do Pôr-do-Sol: Nove anos após seu primeiro encontro, Jesse (Ethan Hawke) e Celine (Julie Delpy) se reencontram e precisam confrontar as decisões que tomaram no primeiro filme. (Antes do Amanhecer).
Menina de Ouro: Clint Eastwood dirige e protagoniza este drama sobre uma boxeadora, interpretada por Hilary Swank, que luta para se tornar campeã.
Anjos Rebeldes: Hilary Swank e Frances O’Connor protagonizam a verdadeira história de duas jovens ativistas que lutaram pelo direito ao voto feminino.

AVENTURAS E FANTASIA

Homem-Aranha 2: Enquanto luta contra o Doutor Octopus (Alfred Molina), Peter Parker (Tobey Maguire) também precisa lidar com as complicações de sua vida pessoal e seu amor por Mary Jane (Kirsten Dunst).
Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban: Harry (Daniel Radcliffe) descobre mais sobre seu passado e enfrenta Sirius Black (Gary Oldman), um prisioneiro fugitivo que pode estar relacionado à traição de seus pais.
Troia: Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom estrelam esta adaptação da Ilíada, de Homero. O filme narra a famosa Guerra de Troia.
Filme Troia, com Brad Pitt
Filme Troia, com Brad Pitt Crédito: Divulgação
Hellboy: Hellboy (Ron Perlman), um demônio criado por humanos, trabalha para uma agência secreta que combate forças sobrenaturais que ameaçam a Terra.

THRILLERS E CLÁSSICOS DE TERROR

Efeito Borboleta: Evan Treborn (Ashton Kutcher) descobre que pode viajar de volta à sua infância e mudar eventos traumáticos, mas cada mudança tem consequências inesperadas e perigosas.
Roubando Vidas: Angelina Jolie interpreta uma agente do FBI especializada em traçar perfis de criminosos, que enfrenta um perigoso assassino em série que assume as identidades de suas vítimas.

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Dez filmes de terror que são um verdadeiro mergulho na psique

Closer: Perto Demais: O filme acompanha as complexas relações entre dois casais, explorando a infidelidade e as dolorosas verdades do amor. O elenco inclui Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman e Clive Owen.
Doze Homens e Outro Segredo: George Clooney, Brad Pitt e a equipe retornam nesta sequência e devem realizar uma série de roubos internacionais para devolver o dinheiro que roubaram de Terry Benedict.
Reencarnação: Dez anos após a morte de seu marido Sean, Anna decide se casar novamente. É então que ela conhece um menino que afirma ser a reencarnação de Sean.
Celular: Um Grito de Socorro: Um jovem recebe um telefonema de uma mulher que lhe diz que ela foi sequestrada e que vão matar. Os captores também buscam seu marido e seu filho.

COMÉDIAS PARA TODA A FAMÍLIA

A Nova Cinderela: Sam Montgomery (Hilary Duff) sonha em escapar de sua vida sob o jugo de sua malvada madrasta e suas meio-irmãs, encontrando consolo e esperança em um romance online.
As Branquelas: Uma comédia estrelada pelos irmãos Wayans, sobre dois agentes do FBI que se passam por herdeiras milionárias para resolver um caso de sequestro.
Scooby Doo 2: Monstros à Solta: Os maiores monstros das histórias de Scooby estão reunidos em um só filme! E é só misturar esses maníacos com Scooby-Doo e o resto da Mistério S/A.

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