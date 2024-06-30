Confira 5 produções do Globoplay para assistir em julho

Julho traz grandes estreias para os assinantes do Globoplay. Para os noveleiros de plantão, a plataforma de streaming vai disponibilizar produções que fizeram grande sucesso na TV aberta, como ‘Suave Veneno’, ‘Padre Cícero’ e ‘Bang Bang’. Para os fãs de séries médicas, neste mês, estreia a sétima e última temporada de ‘The Good Doctor’, prometendo muita emoção nessa reta final.
Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do Globoplay em julho!
1. Suave veneno (01/07)
Como parte do programa “Resgate”, o serviço de streaming disponibiliza a novela ‘Suave Veneno’, escrita por Aguinaldo Silva e exibida na TV aberta em 1999. A trama centra-se em Waldomiro Cerqueira (José Wilker), um bem-sucedido empresário do ramo de mármores e proprietário da Marmoreal. Ele construiu seu império do zero. Então, ele precisa não apenas administrar o negócio, mas também lidar com os conflitos de sua família, que depende dele e almeja herdar a empresa.
2. The Good Doctor; 7ª Temporada (03/07)
A sétima temporada marca o final da série que acompanha a vida do Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore). Com o nascimento de seu filho Steven, ele precisa encontrar uma maneira de equilibrar a vida como médico e pai. Ele enfrenta diagnósticos desafiadores, incluindo casos que envolvem pessoas importantes para ele. A produção encerra a história do médico com momentos emocionantes e repletos de aprendizado.
3. Padre Cícero (08/07)
Trama, exibida na TV Globo em 1984, retrata a vida de Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padre Cícero, interpretado por Stênio Garcia. A produção acompanha a jornada do padre desde sua juventude até se tornar uma figura religiosa de grande influência. Ao longo da história, vemos a devoção e os esforços dele para acolher e cuidar dos pobres, enfrentando diversos desafios por ser um homem justo. Rico em elementos culturais e religiosos, Padre Cícero proporciona uma visão profunda da vida no sertão nordestino e das tradições que permeiam a região.
4. Bang Bang (15/07)
A novela ‘Bang Bang’, exibida entre 2005 e 2006 e escrita por Mário Prata e Carlos Lombardi, também chega à plataforma pelo programa “Resgate”. Ambientada na cidade fictícia do faroeste Albuquerque, a trama segue Ben Silver (Bruno Garcia), que retorna à região em busca de vingança contra o fazendeiro Paul Bullock (Mauro Mendonça), a quem culpa pela morte de seus pais. No entanto, seus planos mudam quando ele se apaixona por Diana Bullock (Fernanda Lima), filha de seu rival. Com muito humor e ação, a produção leva o público a uma divertida viagem pelo universo do velho oeste, repleta de tiroteios, romances e intrigas.
5. RBD: La familia (16/07)
A série derivada do sucesso “Rebelde,” composta por 13 episódios e nunca exibida no Brasil, retrata a vida fictícia dos membros da banda RBD: Annie (Anahí), Dul (Dulce María), Poncho (Alfonso Herrera), Ucker (Christopher von Uckermann), Chris (Christian Chávez) e May (Maite Perroni). A trama explora os bastidores e os desafios enfrentados pelo grupo ao tentar conciliar a vida como uma banda de sucesso com suas vidas pessoais.