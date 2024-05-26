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5 séries dos anos 2000 para ver no Globoplay

Com tramas envolventes e divertidas, confira alguns dos programas que fizeram enorme sucesso na TV aberta
Portal Edicase

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Publicado em 26 de Maio de 2024 às 17:00

Imagem Edicase Brasil
No Globoplay, estão disponíveis séries que fizeram sucesso nos anos 2000 Crédito: Diego Thomazini | Shutterstock
Durante os anos 2000, uma época sem a comodidade dos streamings , famílias se reuniam em frente à televisão para acompanhar séries que passavam na TV Globo. Os programas cativavam os telespectadores com tramas envolventes e divertidas, proporcionando até uma sensação de identificação.
“A Grande Família”, com as trapalhadas de Agostinho, e as hilárias aventuras de Sueli e Fátima, em “Tapas & Beijos”, podem ser conferidas atualmente no Globoplay. Assim, você pode matar um pouco da saudade desse período!
Abaixo, confira 5 séries dos anos 2000 para ver no Globoplay.

1. A Grande Família (2001)

Imagem Edicase Brasil
“A Grande Família” fez grande sucesso durante as 14 temporadas exibidas na TV Globo Crédito: Reprodução | Globoplay
O seriado “A grande família”, que teve 14 temporadas, é uma adaptação de um programa homônimo da década de 1970. A trama narra o cotidiano de uma família no subúrbio do Rio de Janeiro, mostrando com humor as situações e os desafios que ela enfrenta no dia a dia, como crises profissionais e financeiras, dificuldades amorosas e muito mais!
No núcleo central, Lineu (Marco Nanini), um servidor público, é casado com Nenê (Marieta Severo), dona de casa. Eles têm dois filhos: Tuco (Lúcio Mauro Filho) e Bebel (Guta Stresser), que é casada com Agostinho (Pedro Cardoso).
O programa , que ficou no ar durante 14 anos, foi um sucesso entre o público por suas histórias engraçadas e personagens cativantes, que podiam facilmente ser comparados com membros de famílias reais.

2. Os Normais (2001)

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“Os Normais” mostrava os dilemas divertidos do casal Vani e Rui  Crédito: Reprodução | Globoplay
“Os Normais” foi exibido na TV Globo entre 2001 e 2003. A série mostra o cotidiano de Rui (Luiz Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres), um casal de noivos que enfrenta situações cômicas e absurdas enquanto tenta manter o relacionamento. Os dois protagonizam interações hilárias e repletas de mal-entendidos, trazendo à tona os dilemas de um relacionamento amoroso. A série explora de forma cômica as neuroses cotidianas, e conquistou o público com seu humor inteligente e perspicaz.

3. Toma Lá, Dá Cá (2007)

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Em “Toma Lá, Dá Cá”, a diversão é garantida com as famílias do condomínio Jambalaya Ocean Drive Crédito: Reprodução | Globoplay
A série acompanha os moradores do condomínio Jambalaya Ocean Drive, no Rio de Janeiro, focando nas famílias de dois ex-casais que vivem no mesmo hall: Mário Jorge (Miguel Falabella) e Celinha (Adriana Esteves), e Rita (Marisa Orth) e Arnaldo (Diogo Vilela).
Isadora (Fernanda Souza) e Tatalo (George Sauma) são filhos de Mário Jorge e Rita, enquanto Adônis (Daniel Torres) é filho de Arnaldo e Celinha. Com a empregada Bozena (Alessandra Maestrini) e a mãe de Celinha, Copélia (Arlete Sales), essas famílias enfrentam hilárias confusões – inclusive com outros moradores do condomínio. Com diálogos rápidos, trocadilhos e situações absurdas, a série conquistou uma grande audiência e deixou sua marca na história da comédia brasileira.

4. Tapas & Beijos (2011)

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Em “Tapas & Beijos”, acompanhamos o dia a dia das amigas Fátima e Sueli Crédito: Reprodução | Globoplay
A série se passa no bairro do Méier, no Rio de Janeiro, e acompanha a história de Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão), que são amigas inseparáveis. Juntas, elas trabalham em uma loja de vestidos de noiva chamada Djalma Noivas. A sólida amizade entre elas se mostra fundamental ao enfrentarem situações cômicas que surgem em suas vidas amorosas e profissionais. A forma descontraída como encaram os desafios do dia a dia, desde uma simples viagem de ônibus até o happy hour no final do expediente, cativou os telespectadores.

5. Louco por Elas (2012)

Imagem Edicase Brasil
“Louco por elas” mostra a vida de Léo, que vive rodeado pelas mulheres de sua vida Crédito: Reprodução | Globoplay
A série mostra a vida de Léo (Eduardo Moscovis), técnico de um time de futebol feminino formado por adolescentes. Divorciado, ele mora com a avó Violeta (Glória Menezes), sua filha Theodora (Laura Barreto), fruto do casamento com Giovanna (Deborah Secco), e com a enteada Bárbara (Luisa Arraes).
No centro dos conflitos pessoais de Léo, está sua relação conturbada com a ex-esposa, pela qual ele ainda nutre sentimentos. Em meio a isso, somos apresentados de forma sensível aos desafios que ele enfrenta na criação das filhas, enquanto são destacados os laços de amor e amizade entre Léo e as mulheres de sua vida.

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