Vila de Regência é tema de episódio em série exibida no Globoplay e Canal OFF

Vila de Regência é tema de episódio no programa "Habitat em Ameaça" Crédito: Reprodução

Quando se pensa em Regência, é fácil se sentir acolhido pelo local ou por memórias afetivas. Falar na vila de . Falar na vila de Linhares é pensar em belas praias, surf e muito sossego. Lançamento do Canal OFF e no Globoplay, a série "Habitat em Ameaça" coloca a natureza como protagonista e tenta resgatar um olhar de cuidado com o meio ambiente em cidades que foram afetadas por desastres naturais no Brasil.

A pequena vila ganhou comoção mundial após a tragédia de Mariana (MG), em 2015. Durante o desastre ambiental, as barragens se romperam e a lama correu até o Rio Doce, vindo desembocar no mar do ES, que afetou grande parte das águas da Vila de Regência.

O episódio contextualiza toda a história da vila, desde sua ascensão até o pós da tragédia, que foi além de problemas ambientais. Com a lama, a população de Regência sofreu com inúmeras consequências, já que boa parte da economia advinha da pesca e do turismo, e atividades foram drasticamente afetadas. A pesca continua proibida na região, mesmo após 8 anos do ocorrido.

Primeiro episódio da série "Habitat em Ameaça" mostra o surf em Regência Crédito: Reprodução

Difícil é não se emocionar com cada relato e cada vivência contada. Segundo o diretor do filme Henrique Daniel, a história de Regência foi uma das que mais o tocou. "O EP foi gravado em sete dias. Foram dias intensos de gravações. Cada pessoa que entrevistamos nos fazia cada vez mais entender a complexidade e dimensão do problema, que mesmo anos após o desastre, continua afetando a comunidade" disse.