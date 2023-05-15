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Turismo

A única praia brasileira considerada 'Reserva Mundial de Surfe'

Guarda do Embaú, em Santa Catarina, recebeu distinção em 2019 e está entre as cinco da América Latina a receber o título
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 15:57

Imagem BBC Brasil
Qualidade das ondas não é único pré-requisito para se tornar 'Reserva Mundial de Surfe' Crédito: Getty Images
Há inúmeras praias próprias para o surfe no mundo, mas apenas 12 foram consideradas "Reservas Mundiais de Surfe" — programa da ONG Save The Waves Coalition, dedicado a preservar e proteger áreas de surfe em todo o mundo.
Entre elas, há cinco na América Latina, sendo uma no Brasil: Guarda do Embaú, em Santa Catarina.
A praia de número 12 foi escolhida recentemente: um litoral de cerca de 30 quilômetros ao redor de Braunton Burrows, na costa norte de Devon, no sudoeste da Inglaterra.
"Estamos muito satisfeitos que esta costa extraordinária seja reconhecida pela qualidade do seu surfe e pelo seu valioso ecossistema", disse Kevin Cook, surfista e admirador de uma zona que também faz parte da Rede Mundial de Reservas da Biosfera por suas paisagens espetaculares, vida selvagem e patrimônio cultural.
"Agora podemos trabalhar juntos para proteger esta área para as próximas gerações", acrescentou.
Imagem BBC Brasil
Litoral de Devon, na Inglaterra, também faz parte da Rede Mundial de Reservas da Biosfera da Unesco Crédito: Getty Images
A escolha dos locais é feita por meio de um processo em que são considerados cinco critérios: a qualidade e consistência das ondas, as características ambientais únicas do local, o seu papel na cultura e história do surfe, o apoio e participação da comunidade e se é uma área de proteção prioritária para conservação.
A primeira praia do mundo a ganhar o título de "Reserva Mundial de Surfe" foi Malibu, na Califórnia — local onde surfistas de todo o mundo se reúnem há um século para buscar a onda "perfeita".
Na ocasião, Malibu destacou-se "pelo papel fundamental que desempenhou no nascimento da cultura do surfe moderno", bem como pela riqueza do ecossistema que a envolve.
Imagem BBC Brasil
Malibu é um destino desejado por surfistas de todo o mundo Crédito: Getty Images
Depois de Malibu, Ericeira, em Portugal, e Manly, na Austrália, foram escolhidas Reservas Mundiais de Surfe.
A Austrália também possui outras praias que receberam a distinção: Gold Coast e Noosa.
O único outro país onde há mais de uma 'Reserva Mundial de Surfe' são os Estados Unidos — Santa Cruz, localizada na Califórnia, assim como Malibu.

Cinco praias na América Latina

Com cinco praias, a América Latina é a região melhor representada na lista de 'Reservas Mundiais de Surfe', sendo Huanchaco, no Peru, a primeira a receber a distinção, em 2013.
Imagem BBC Brasil
Em Huanchaco, existem duas formas de surfar ondas Crédito: Getty Images
  • Huanchaco, Peru, 2013
Esta vila de pescadores de origem pré-colombiana é famosa "por suas ondas constantes e limpas", mas também por seus barcos tradicionais conhecidos como Caballitos de Totora.
"Huanchaco tem uma tradição de surfar ondas que remonta a milhares de anos. Parabenizo todos os peruanos por se empenharem em preservar e proteger esta praia única e histórica", disse Felipe Pomar, campeão mundial de surfe em 1965.
  • Baía de Todos Santos, México, 2014
Considerada o berço do surfe no México, esta área da costa do Pacífico mexicano oferece todo tipo de desafios para iniciantes e mais experientes devido à alta qualidade de suas ondas.
Imagem BBC Brasil
"Tubo" das ondas do Pacífico mexicano atrai grande número de surfistas dos Estados Unidos Crédito: Getty Images
  • Punta de Lobos, Chile, 2017
Com ondas de um a 10 metros, Punta de Lobos, no Chile, tem ondas que se conectam e produzem "tubos" de mais de 800 metros.
Mas a praia também é conhecida por sua biodiversidade, com uma grande variedade de espécies marinhas e plantas endêmicas.
Imagem BBC Brasil
Devido à sua localização, Punta de Lobos tem grande biodiversidade Crédito: Getty Images
  • Guarda do Embaú, Brasil, 2019
Localizada a 46 km ao sul de Florianópolis, essa praia, que oferece ondas de qualidade que quebram o ano todo, está localizada ao lado do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a maior unidade de conservação do estado de Santa Catarina.
Ali se forma um ambiente natural que inclui o rio Madre, um estuário intacto e dunas.
Imagem BBC Brasil
Guarda do Embaú, em Santa Catarina, é a única praia brasileira considerada 'Reserva Mundial de Surfe' Crédito: Getty Images
  • Praia Hermosa, Costa Rica, 2022
Praia Hermosa, na Costa Rica, recebeu o título de "Reserva Mundial de Surfe" graças à "incrível biodiversidade da área, ao forte apoio da comunidade, a uma visão de conservação claramente articulada, bem como às suas ondas de classe mundial".
Lá, grande parte dos negócios locais centrados em torno do surfe.

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