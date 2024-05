Única praia de naturismo do ES: entenda como funciona a visitação. Crédito: Acervo pessoal / Márcio Braga

Você sabia que o Espírito Santo tem uma praia naturista? Se não sabe, HZ te conta! A praia fica localizada em Barra Seca, Linhares, no Norte do Estado, ela é a única nesse estilo no ES. Ficou curioso para saber como funciona? Já te adianto que, sim, é preciso ficar nu!



Para acessar a praia naturista é preciso atravessar o Rio Ipiranga de barco. No local há um barqueiro que realiza a travessia. A área da praia possui 200 metros e recebe casais, pessoas solteiras e até mesmo famílias. E é preciso seguir as regras do código de ética da Federação Brasileira de Naturismo.

De acordo com a Congregação Naturista do Espírito Santo, a praia recebeu cerca de 1.500 visitantes no ano passado.

COMO CHEGAR

A partir de Linhares, siga pela BR 101 até Pontal do Ipiranga. Lá, pegue à direita do trevo de Pontal e siga até chegar a Barra Seca. Depois de Pontal do Ipiranga, a estrada é de chão. Placas pelo caminho indicam a orientação.

NATURISMO X NUDISMO

Esse tipo de praia é conhecido pelo senso comum como "praia de nudismo", porém os adeptos defendem que há uma diferença conceitual entre naturismo e nudismo.

"O nudismo é aquela questão de você tirar a roupa e muito mais pela exibição ou simplesmente porque é o momento. Por exemplo, uma pessoa sai para um lugar onde não tem ninguém e tira a roupa e toma banho, não tem nada a ver com naturismo, entende? Isso é nudismo. Mas, tem hora que você tem um momento especial junto a área própria que você possa ficar à vontade, receber pessoas com o mesmo conceito e ali nós temos uma mudança social e conviver como quem convive em qualquer área", contou Márcio Braga, que é o fundador da praia de naturismo de Linhares.

COMO FUNCIONA A PRAIA DE NATURISMO?

A praia é uma área naturista independente de eventos, ou seja, você pode ir a qualquer momento. Além disso, não é necessário estar em grupo ou sequer acompanhado. Nesse sentido, existem áreas específicas para quem está indo pela primeira vez e para associados, casais e famílias. No local, não é permitido vendedores, então é preciso levar o que for ser consumido.

Também é permitido acampar. Lá existe uma estrutura completa com cozinha, chuveiros, geladeira, churrasqueira, água doce, sombreiros e bancos. Porém, para quem não curte dormir ao livre, próximo à praia há opções de pousadas.

Não é preciso fazer parte de grupos ou associações para frequentar o espaço naturista. As estruturas da praia são mantidas por meio de doações e festas beneficentes.

É PRECISO FICAR NU?

Sim, é preciso ficar nu. Claro que ninguém pode te obrigar, porém os frequentadores pedem para as pessoas que não se sentirem confortáveis se retirarem.



PODE FOTOGRAFAR?

Sim! As fotos são permitidas mediante o consentimento de quem será fotografado. É proibido fotografar ou filmar sem permissão. É comum para os adeptos do naturismo, tirar fotos de costas e com os braços para cima.

* Com informações da CBN Vitória

