Mães capixabas que inspiram: 7 perfis que falam sobre maternidade real

Mães Bryce Caniçali, Karla Costa e Laila Magesk Crédito: Poly Polycarpo Fotografia / Reprodução Instagram @todospelaanalucosta e lailamagesk

A maternidade é feita de muitos tons — nem sempre leves, mas cheios de amor. Entre noites em claro, jornadas exaustivas e o turbilhão de emoções que envolve criar um filho, muitas mulheres transformam o cotidiano em poesia possível. Nas redes sociais, elas encontram não só um espaço de desabafo e partilha, mas também um lugar de afeto, escuta e construção coletiva.

No Espírito Santo, não faltam mães que, com coragem e sensibilidade, compartilham suas vivências com o mundo. HZ reuniu perfis de mães capixabas que transformam sua experiência em conteúdo para as redes sociais. Elas falam sobre rotina, parto, amamentação, rede de apoio, autocuidado e fortalecem outras mulheres, tornando essa jornada mais leve e compartilhada.

1. Laila Magesk

Laila Magesk é jornalista e mãe capixaba que compartilha nas redes sociais suas vivências maternas com sensibilidade. Em seu perfil, ela aborda temas como adoção e rotina com o filho, sempre com linguagem leve e acolhedora.

2. Bryce Caniçali

Bryce Caniçali é empresária, criadora de conteúdo, comunicadora e mãe de duas meninas. Compartilha sua vida sem filtros, mostrando uma maternidade real, potente e cheia de afeto.

3. Mariana Mazzelli

Mariana Mazzelli é mãe dos quíntuplos Jayme, Bella, Benício, Laís e Beatriz. Criadora de conteúdo, ela compartilha sua rotina de maternidade, lifestyle e cuidados com a saúde.

4. Nanda Perim

Nanda Perim, conhecida como PsiMama, é psicóloga, mãe e criadora de conteúdo. Nas redes sociais, compartilha reflexões e dicas sobre maternidade, paternidade e saúde emocional com acolhimento e escuta.

5. Karla Costa

Karla Costa é assistente social, ativista dos direitos humanos e das pessoas com deficiência (PCDs), além de mãe atípica. Na web, compartilha a rotina de cuidados, desafios e aprendizados da maternidade, promovendo inclusão e empatia.

6. Quezia Romualdo

Com o nome "Mãe de Sêxtuplos" no Instagram, Quezia ganhou visibilidade nacional ao descobrir a gravidez de sêxtuplos em 2023. Atualmente a moradora de Colatina compartilha nas redes sociais sua rotina com essa turminha.

7. Suelen Alencar