5 receitas para surpreender no almoço de Dia das Mães

O Dia das Mães é a ocasião perfeita para pôr a mesa com afeto e transformar ingredientes simples em memórias inesquecíveis. Para isso, você não precisa de grandes elaborações — basta usar a criatividade e se inspirar no amor que as mães espalham todos os dias.
A seguir, confira cinco receitas que fogem do óbvio e surpreendem no sabor para você preparar com carinho!
Canelone recheado com abóbora e queijo
Ingredientes:
Recheio:
- 2 xícaras de chá de abóbora cabotiá descascada, cozida e amassada
- 1 xícara de chá de queijo minas frescal amassado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de noz-moscada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Massa e molho:
- 6 folhas de massa para lasanha pré-cozidas
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de leite
- 200 ml de creme de leite
- Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto
- Queijo parmesão ralado para gratinar
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a abóbora cozida, o queijo minas, o azeite de oliva, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até formar um creme uniforme. Reserve. Para o molho, em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta. Aos poucos, coloque o leite e misture para não empelotar. Cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e junte o creme de leite. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Misture bem e reserve.
Sobre cada folha de massa de lasanha, coloque uma porção do recheio de abóbora e enrole, formando canelones. Unte um refratário com manteiga e disponha os rolinhos lado a lado. Cubra com o molho branco e polvilhe queijo parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente. Sirva em seguida.
Quiche de brócolis com alho-poró
Ingredientes:
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de farinha de trigo branca
- 100 g de manteiga gelada picada
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de água gelada
- 1 pitada de sal
Recheio
- 1 xícara de chá de brócolis cozido e picado
- 1 talo de alho-poró fatiado
- 3 ovos
- 200 ml de creme de leite
- Sal, noz-moscada, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
- 1 xícara de chá de queijo meia cura ralado
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ingredientes da massa e misture até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Para o recheio, coloque o azeite de oliva em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e o brócolis e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Reserve.
Em um recipiente, coloque os ovos, o creme de leite e o queijo meia cura e misture até ficar homogêneo. Acrescente os vegetais refogados e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma forma com fundo removível com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Abra a massa e forre o fundo e as laterais da forma. Disponha o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Rocambole de carne recheado com cenoura e espinafre
Ingredientes:
Carne
- 500 g de carne moída
- 1 ovo
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de flocos de aveia
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Recheio
- 1 cenoura descascada e ralada
- Folhas de 1 maço de espinafre refogadas
- 150 g de queijo muçarela ralado
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da carne e mexa até obter uma massa homogênea. Após, forre uma superfície lisa com plástico-filme e abra a massa no formato de um retângulo. Recheie com a cenoura, as folhas de espinafre e o queijo muçarela. Com a ajuda do plástico-filme, enrole como um rocambole. Transfira para uma assadeira, retirando o plástico-filme. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Sirva fatiado.
Bife de porco com molho barbecue
Ingredientes:
Bife de porco
- 4 bifes de lombo de porco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 colher de chá de páprica defumada
Molho barbecue
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 xícara de chá de ketchup
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 1 colher de sopa de molho inglês
- 1 colher de chá de mostarda
- 1/2 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Molho barbecue
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o ketchup, o açúcar mascavo, o vinagre de maçã, o molho inglês, a mostarda e a páprica. Reduza o fogo e cozinhe até o molho engrossar levemente. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Bife de porco
Em um recipiente, coloque os bifes de porco e tempere com sal, pimenta-do-reino moída, alho e páprica defumada. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os bifes de porco e frite cada lado por 4 minutos. Reduza o fogo, junte o molho barbecue e deixe cozinhar por mais 5 minutos, virando-os na metade do tempo para ficarem bem envolvidos no molho. Sirva ainda quente.
Nhoque de batata-doce com molho de tomate
Ingredientes:
Nhoque
- 2 xícaras de chá de batata-doce cozida, descascada e amassada
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 gema de ovo
- Sal a gosto
- Água para cozinhar e resfriar
Molho
- 4 tomates sem sementes, sem pele e picados
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo:
Nhoque
Em um recipiente, coloque a batata-doce, a gema de ovo e o sal e misture. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até que a massa não grude nas mãos. Modele tiras e corte em pedaços. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, disponha os nhoques na panela e cozinhe até que subam à superfície. Disponha em um refratário e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e cozinhe até desmanchar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e folhas de manjericão e desligue o fogo. Sirva o nhoque com o molho por cima.