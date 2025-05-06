Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Domingo em família

5 receitas para surpreender no almoço de Dia das Mães

Aprenda a preparar pratos inesquecíveis para celebrar quem sempre esteve ao seu lado
Portal Edicase

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 14:04

Canelone recheado com abóbora e queijo Crédito: OlgaBombologna | Shutterstock
O Dia das Mães é a ocasião perfeita para pôr a mesa com afeto e transformar ingredientes simples em memórias inesquecíveis. Para isso, você não precisa de grandes elaborações — basta usar a criatividade e se inspirar no amor que as mães espalham todos os dias.
A seguir, confira cinco receitas que fogem do óbvio e surpreendem no sabor para você preparar com carinho!

Canelone recheado com abóbora e queijo

Ingredientes:
Recheio:
  • 2 xícaras de chá de abóbora cabotiá descascada, cozida e amassada
  • 1 xícara de chá de queijo minas frescal amassado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 pitada de noz-moscada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Massa e molho:
  • 6 folhas de massa para lasanha pré-cozidas
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 200 ml de creme de leite
  • Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Queijo parmesão ralado para gratinar
  • Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a abóbora cozida, o queijo minas, o azeite de oliva, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até formar um creme uniforme. Reserve. Para o molho, em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta. Aos poucos, coloque o leite e misture para não empelotar. Cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e junte o creme de leite. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Misture bem e reserve.
Sobre cada folha de massa de lasanha, coloque uma porção do recheio de abóbora e enrole, formando canelones. Unte um refratário com manteiga e disponha os rolinhos lado a lado. Cubra com o molho branco e polvilhe queijo parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente. Sirva em seguida.

Quiche de brócolis com alho-poró

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo branca
  • 100 g de manteiga gelada picada
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de água gelada
  • 1 pitada de sal
Recheio
  • 1 xícara de chá de brócolis cozido e picado
  • 1 talo de alho-poró fatiado
  • 3 ovos
  • 200 ml de creme de leite
  • Sal, noz-moscada, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
  • 1 xícara de chá de queijo meia cura ralado
  • Azeite de oliva para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ingredientes da massa e misture até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Para o recheio, coloque o azeite de oliva em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e o brócolis e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Reserve.
Em um recipiente, coloque os ovos, o creme de leite e o queijo meia cura e misture até ficar homogêneo. Acrescente os vegetais refogados e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma forma com fundo removível com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Abra a massa e forre o fundo e as laterais da forma. Disponha o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Rocambole de carne recheado com cenoura e espinafre

Ingredientes:
Carne
  • 500 g de carne moída
  • 1 ovo
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de flocos de aveia
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
Recheio
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • Folhas de 1 maço de espinafre refogadas
  • 150 g de queijo muçarela ralado
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da carne e mexa até obter uma massa homogênea. Após, forre uma superfície lisa com plástico-filme e abra a massa no formato de um retângulo. Recheie com a cenoura, as folhas de espinafre e o queijo muçarela. Com a ajuda do plástico-filme, enrole como um rocambole. Transfira para uma assadeira, retirando o plástico-filme. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Sirva fatiado.
Bife de porco com molho barbecue Crédito: rocharibeiro | Shutterstock

Bife de porco com molho barbecue

Ingredientes:
Bife de porco
  • 4 bifes de lombo de porco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 colher de chá de páprica defumada
Molho barbecue
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 xícara de chá de ketchup
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1 colher de sopa de molho inglês
  • 1 colher de chá de mostarda
  • 1/2 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Molho barbecue
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o ketchup, o açúcar mascavo, o vinagre de maçã, o molho inglês, a mostarda e a páprica. Reduza o fogo e cozinhe até o molho engrossar levemente. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Bife de porco
Em um recipiente, coloque os bifes de porco e tempere com sal, pimenta-do-reino moída, alho e páprica defumada. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os bifes de porco e frite cada lado por 4 minutos. Reduza o fogo, junte o molho barbecue e deixe cozinhar por mais 5 minutos, virando-os na metade do tempo para ficarem bem envolvidos no molho. Sirva ainda quente.

Nhoque de batata-doce com molho de tomate

Ingredientes:
Nhoque
  • 2 xícaras de chá de batata-doce cozida, descascada e amassada
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 gema de ovo
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar e resfriar
Molho
  • 4 tomates sem sementes, sem pele e picados
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo:
Nhoque
Em um recipiente, coloque a batata-doce, a gema de ovo e o sal e misture. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até que a massa não grude nas mãos. Modele tiras e corte em pedaços. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, disponha os nhoques na panela e cozinhe até que subam à superfície. Disponha em um refratário e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e cozinhe até desmanchar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e folhas de manjericão e desligue o fogo. Sirva o nhoque com o molho por cima.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dia das maes Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados