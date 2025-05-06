Aprenda a fazer ambrosia de forno como sobremesa para o Dia das Mães

Doce muito comum em todo o Brasil, em especial nas regiões Sul e Sudeste, a ambrosia é feita com leite e açúcar, cozido e talhado. Sua versão de forno, coberta com merengue, é uma sugestão de sobremesa do HZ para o Dia das Mães.
Depois de pronta, uma travessa de ambrosia de forno rende em média 20 porções, ideal para servir domingo (11) no almoço de uma família numerosa. Gostou da dica? Então, confira abaixo o passo a passo.
Ambrosia de forno
Rendimento: 20 porções
Tempo de preparo: 3 horas e 10 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 3 horas e 10 minutos
Nível: médio
Ingredientes:
- Creme:
- 2 xícaras (chá) de açúcar refinado (320g)
- 4 gemas (80g)
- 3 ovos (180g)
- 2 e 1/2 xícaras (chá) de leite (500ml)
- 1 colher (chá) de essência de baunilha (5ml)
- 1 colher (sobremesa) de manteiga sem sal (10g)
- Merengue:
- 2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro (230g)
- 6 claras (240g)
- Molho:
- 1/2 xícara (chá) açúcar refinado (80g)
- 2 gemas (40g)
- 1 e 1/2 xícara (chá) de leite (300ml)
- 1 colher (sobremesa) de essência de baunilha (7,5ml)
- 1 colher (sobremesa) rasa de amido de milho (4g)
Modo de preparo:
- Creme - Bata todos os ingredientes em uma batedeira até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura em um refratário oval médio (35 cm x 7 cm). Asse no forno preaquecido (180°C) até atingir ponto de pudim mole (30 minutos).
- Molho - Misture todos os ingredientes e leve ao fogo brando, mexendo sempre, até engrossar. Espere esfriar e despeje o molho sobre o merengue.
- Merengue - Bata o açúcar de confeiteiro com as claras até obter um merengue firme. Sobre o creme assado, distribua o merengue em colheradas (como bolas de sorvete) e leve novamente ao forno quente (200°C) para dourar (10 minutos). Retire do forno e deixe esfriar. Reserve.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.