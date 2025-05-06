Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial

Aprenda a fazer ambrosia de forno como sobremesa para o Dia das Mães

Receita do doce rende em média 20 porções, ideal para servir em um almoço de família com muitos convidados
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 14:51

Ambrosia de forno
Ambrosia de forno Crédito: Marca União
Doce muito comum em todo o Brasil, em especial nas regiões Sul e Sudeste, a ambrosia é feita com leite e açúcar, cozido e talhado. Sua versão de forno, coberta com merengue, é uma sugestão de sobremesa do HZ para o Dia das Mães
Depois de pronta, uma travessa de ambrosia de forno rende em média 20 porções, ideal para servir domingo (11) no almoço de uma família numerosa. Gostou da dica? Então, confira abaixo o passo a passo.  

Ambrosia de forno

Rendimento: 20 porções
Tempo de preparo: 3 horas e 10 minutos 
Nível: médio
Ingredientes:
  • Creme: 
  • 2 xícaras (chá) de açúcar refinado (320g)
  • 4 gemas (80g)
  • 3 ovos (180g)
  • 2 e 1/2 xícaras (chá) de leite (500ml)
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha (5ml)
  • 1 colher (sobremesa) de manteiga sem sal (10g)
  • Merengue:
  • 2 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro (230g)
  • 6 claras (240g)
  • Molho: 
  • 1/2 xícara (chá) açúcar refinado (80g)
  • 2 gemas (40g)
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de leite (300ml)
  • 1 colher (sobremesa) de essência de baunilha (7,5ml)
  • 1 colher (sobremesa) rasa de amido de milho (4g)
Modo de preparo:
  1. Creme - Bata todos os ingredientes em uma batedeira até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura em um refratário oval médio (35 cm x 7 cm). Asse no forno preaquecido (180°C) até atingir ponto de pudim mole (30 minutos).
  2. Molho - Misture todos os ingredientes e leve ao fogo brando, mexendo sempre, até engrossar. Espere esfriar e despeje o molho sobre o merengue.
  3. Merengue - Bata o açúcar de confeiteiro com as claras até obter um merengue firme. Sobre o creme assado, distribua o merengue em colheradas (como bolas de sorvete) e leve novamente ao forno quente (200°C) para dourar (10 minutos). Retire do forno e deixe esfriar. Reserve. 
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Aprenda a fazer bolo cremoso de chocolate para o Dia das Mães

Cheesecake com goiabada é dica de sobremesa para o Dia das Mães

Jardim da Moreninha: receita de sobremesa para o Dia das Mães

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dia das maes Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados