Jardim da Moreninha: receita de sobremesa para o Dia das Mães

Neste Dia das Mães, que tal presentear sua querida com flores, mas de um jeito diferente e literalmente doce? A sobremesa Jardim da Moreninha, criada pela chef Kamila Zamprogno, parece um vaso de flores e ficou famosa em seu restaurante, o Cafe Haus, em Santa Teresa.
Para o almoço no domingo (8), Kamila sugere uma versão em tamanho família do doce, em que a "terra" é uma mistura de brigadeiro de panela, chantili e farofa de biscoito. Nela são "plantadas" flores de verdade, comestíveis. É bem fácil de fazer e com certeza vai deixar sua mesa linda e colorida.
JARDIM DA MORENINHA (tamanho família)
INGREDIENTES:
- Brigadeiro:
- 3 latas de leite condensado
- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó 100% cacau para cada lata
- 1 colher (sopa) rasa de manteiga para cada lata
- Farofa de biscoito:
- 2 pacotes de biscoito maisena
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 3 colheres (sopa) de chocolate em pó 100% cacau
- Chantili:
- 1 caixa de creme culinário para chantili (bata na batedeira em alta velocidade até dobrar de volume)
- Decoração:
- Flores comestíveis
MODO DE PREPARO:
- Faça o brigadeiro, mexendo os ingredientes em fogo baixo até a mistura desprender do fundo da panela, e já coloque na travessa em que irá servir a sobremesa. Deixe esfriar.
- Quando o brigadeiro estiver frio, acrescente o chantili por cima e, por último, a farofa de biscoito, cobrindo o fundo branco por completo.
- Finalize decorando com flores comestíveis variadas, como se fosse um belo jardim.
- Mantenha a sobremesa na geladeira até o momento de servir.
- Dica: faça essa montagem um pouco antes do almoço ou do jantar, pois dessa forma o biscoito vai continuar crocante.
