Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parece, mas não é

Jardim da Moreninha: receita de sobremesa para o Dia das Mães

O doce, feito de brigadeiro, biscoito, chantili e flores comestíveis, é um dos mais pedidos no restaurante da chef Kamila Zamprogno
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 02:00

Neste Dia das Mães, que tal presentear sua querida com flores, mas de um jeito diferente e literalmente doce? A sobremesa Jardim da Moreninha, criada pela chef Kamila Zamprogno, parece um vaso de flores e ficou famosa em seu restaurante, o Cafe Haus, em Santa Teresa.
Jardim da Moreninha, sobremesa do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa
Jardim da Moreninha em porção individual, servido no restaurante  Crédito: Rodrigo Borçato
Para o almoço no domingo (8), Kamila sugere uma versão em tamanho família do doce, em que a "terra" é uma mistura de brigadeiro de panela, chantili e farofa de biscoito. Nela são "plantadas" flores de verdade, comestíveis. É bem fácil de fazer e com certeza vai deixar sua mesa linda e colorida. 
Sobremesa Jardim da Moreninha em tamanho família feita pela chef Kamila Zamprogno
Jardim da Moreninha em tamanho família: dica para o domingo (8) Crédito: Rodrigo Borçato

JARDIM DA MORENINHA (tamanho família)

INGREDIENTES: 
  • Brigadeiro:
  • 3 latas de leite condensado
  • 3 colheres (sopa) de chocolate em pó 100% cacau para cada lata
  • 1 colher (sopa) rasa de manteiga para cada lata
  • Farofa de biscoito:
  • 2 pacotes de biscoito maisena
  • 2 colheres (sopa) de margarina
  • 3 colheres (sopa) de chocolate em pó 100% cacau
  • Chantili:
  • 1 caixa de creme culinário para chantili (bata na batedeira em alta velocidade até dobrar de volume)
  • Decoração:
  • Flores comestíveis 
MODO DE PREPARO:
  1. Faça o brigadeiro, mexendo os ingredientes em fogo baixo até a mistura desprender do fundo da panela, e já coloque na travessa em que irá servir a sobremesa. Deixe esfriar.
  2. Quando o brigadeiro estiver frio, acrescente o chantili por cima e, por último, a farofa de biscoito, cobrindo o fundo branco por completo. 
  3. Finalize decorando com flores comestíveis variadas, como se fosse um belo jardim. 
  4. Mantenha a sobremesa na geladeira até o momento de servir.
  5. Dica: faça essa montagem um pouco antes do almoço ou do jantar, pois dessa forma o biscoito vai continuar crocante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dia das maes Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados