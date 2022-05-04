Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Menu da semana

Receita para o Dia das Mães: peixe assado em crosta de sal grosso

Assista ao vídeo com o passo a passo desse preparo simples, com poucos ingredientes, que entrega muito sabor e suculência

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 02:00

Públicado em 

04 mai 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

No vídeo acima, faço uma homenagem ao Dia das Mães, compartilhando minha receita de peixe favorita como dica para o almoço no domingo, 8 de maio.
Seguindo as instruções passo a passo, garanto que você terá um peixe assado bastante úmido e no ponto perfeito. O prato é simples, pois leva poucos ingredientes, e surpreende. Uma receita fácil de fazer e digna de um restaurante estrelado!

Dentão é a escolha ideal, mas você pode usar o peixe que preferir. E lembre-se: durante o preparo, é importante não retirar as escamas! Junto com a crosta de sal grosso, elas "vedam" a carne e a deixam suculenta.

PEIXE ASSADO COM CROSTA DE SAL GROSSO

Peixe assado com crosta de sal grosso, receita do chef Pedro Kucht
Receita surpreende com leveza, suculência e sabor cítrico Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES: 
  • 1 peixe de aproximadamente 3kg, limpo mas com escamas
  • 2kg de sal grosso
  • 2 claras de ovo
  • Meio maço de coentro
  • 2 limões sicilianos
  • Azeite
  • Pimenta-do-reino
  • 2 dentes de alho
  • Meia xícara de alcaparras

Dica de vinho para harmonizar

Para acompanhar esse maravilhoso peixe de carne branca assado, suculento, finalizado com molho cítrico, minha sugestão é um Sauvignon Blanc. Fica simplesmente perfeito! O vinho é elegante, delicado e tem alta acidez, ideal para essa receita. Meu Sauvignon Blanc brasileiro favorito é o da vinícola gaúcha Luiz Argenta, bem leve, refrescante e cítrico.

Acompanhe o colunista também no Instagram.

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

Tópicos Relacionados

dia das maes Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor
Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho
Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados