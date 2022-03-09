Como gelar vinhos na temperatura correta usando a geladeira

Espumantes e de sobremesa

Os brancos devem ser gelados na gaveta de frios, na parte de cima da geladeira. Ali a temperatura é menor e ideal para esses vinhos, que são mais leves e refrescantes.

Os tintos, por sua vez, devem ficar na gaveta de legumes, na parte de baixo da geladeira, onde a temperatura é um pouco maior e apropriada para esse estilo.