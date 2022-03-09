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Como gelar vinhos na temperatura correta usando a geladeira

Se você não tem adega climatizada ou um termômetro especial para suas garrafas, saiba como refrigerá-las antes de servir

Públicado em 

09 mar 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Tem dúvidas sobre como gelar seus vinhos na temperatura correta antes de servir? No vídeo acima, ensino alguns truques que funcionam para cada tipo de vinho: espumante, branco, tinto, de sobremesa e do Porto.
E o melhor: você só vai precisar usar as gavetas da sua geladeira, e em certos casos, o congelador. Também explico por que é importante servir cada vinho na temperatura correta. Então, dê play no vídeo e veja como é simples!
Como gelar vinho na temperatura ideal usando a geladeira
Antes de servir, saiba em qual parte da geladeira deixar o vinho Crédito: Shutterstock
3 DICAS PARA GELAR VINHOS NO REFRIGERADOR 

Espumantes e de sobremesa

Os brancos devem ser gelados na gaveta de frios, na parte de cima da geladeira. Ali a temperatura é menor e ideal para esses vinhos, que são mais leves e refrescantes.
Os tintos, por sua vez, devem ficar na gaveta de legumes, na parte de baixo da geladeira, onde a temperatura é um pouco maior e apropriada para esse estilo.
Tanto os espumantes quanto os vinhos de sobremesa e os licorosos, como vinho do Porto, devem ir para as taças ainda mais gelados do que os brancos. Minha dica é colocá-los no congelador por 20 minutos, aproximadamente, antes de servir. 

LEIA MAIS CONTEÚDOS DE PEDRO KUCHT

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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