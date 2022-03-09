Como gelar vinhos na temperatura correta usando a geladeira

Tem dúvidas sobre como gelar seus vinhos na temperatura correta antes de servir? No vídeo acima, ensino alguns truques que funcionam para cada tipo de vinho: espumante, branco, tinto, de sobremesa e do Porto.
E o melhor: você só vai precisar usar as gavetas da sua geladeira, e em certos casos, o congelador. Também explico por que é importante servir cada vinho na temperatura correta. Então, dê play no vídeo e veja como é simples!
3 DICAS PARA GELAR VINHOS NO REFRIGERADOR
Espumantes e de sobremesa
Os brancos devem ser gelados na gaveta de frios, na parte de cima da geladeira. Ali a temperatura é menor e ideal para esses vinhos, que são mais leves e refrescantes.
Os tintos, por sua vez, devem ficar na gaveta de legumes, na parte de baixo da geladeira, onde a temperatura é um pouco maior e apropriada para esse estilo.
Tanto os espumantes quanto os vinhos de sobremesa e os licorosos, como vinho do Porto, devem ir para as taças ainda mais gelados do que os brancos. Minha dica é colocá-los no congelador por 20 minutos, aproximadamente, antes de servir.
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