Saiba como escolher, gelar, abrir e servir um espumante

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Quando o assunto é espumante, o Brasil conquista prêmios e um reconhecimento cada vez maior no mercado internacional. Já em clima de Ano-novo, aproveito a coluna de hoje para dar dicas sobre a bebida oficial da virada (acompanhe no vídeo acima) e sugerir meus espumantes brasileiros favoritos. Eles são perfeitos não só para o réveillon, mas para qualquer ocasião!