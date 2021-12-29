Saiba como escolher, gelar, abrir e servir um espumante

Quando o assunto é espumante, o Brasil conquista prêmios e um reconhecimento cada vez maior no mercado internacional. Já em clima de Ano-novo, aproveito a coluna de hoje para dar dicas sobre a bebida oficial da virada (acompanhe no vídeo acima) e sugerir meus espumantes brasileiros favoritos. Eles são perfeitos não só para o réveillon, mas para qualquer ocasião!
- Casa Perini Brut Rosé: perfeito para ter em casa e tomar durante o ano todo. Harmoniza bem com frutos do mar rosados, como camarão, lagosta e polvo. É refrescante, fácil de beber e tem notas de frutas vermelhas.
- Cave Geisse Nature: é o meu espumante favorito para ocasiões especiais, como o réveillon. Os espumantes Nature são os mais secos: têm a menor quantidade de açúcar residual por litro, e são sempre excepcionais! Este é cítrico, tem notas tostadas, é muito refrescante e seu perlage é intenso. Fica perfeito com peixes de carne branca e molho cítrico.
- Ponto Nero Gewurztraminer Brut: esse é um dos espumantes brasileiros mais surpreendentes! Produzido com uma uva pouco conhecida, mas fantástica, a Gewurztraminer, é uma oportunidade perfeita para provar a uva e se apaixonar por ela. Tem notas de abacaxi, lichia e damasco, e harmoniza bem com saladas tropicais, carne de porco, peixes e frutos do mar.
- Terra Nova Demi Sec: para quem gosta de espumantes mais doces, essa é uma boa opção. A vinícola fica no Vale do São Francisco/BA e esse vinho vai bem com entradas com compotas de frutas e sobremesas. Tem notas frutadas e de baunilha e mel.
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